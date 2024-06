Menina induzida ao aborto achou que criança seria “dissolvida”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A adolescente de 13 anos que abortou uma criança do sexo feminino em Porto Walter (AC), disse à Polícia Civil que após tomar a medicação abortiva, imaginou que a criança “seria dissolvida”. De acordo com os policiais à reportagem, ela não imaginou que expulsaria o corpo inteiro da criança.

“Ela tem apenas 13 anos. Após ingerir o medicamento, não tinha conhecimento do que iria acontecer. Ela achou que a criança em seu ventre se dissolveria. Fez o aborto no banheiro de casa e se apavorou quando viu o corpo inteiro da criança e jogou no terreno baldio”, citou o delegado José Obetânio.

Anúncios

Ela segue em um abrigo em Cruzeiro do Sul. Sérgio Souza, o Lola, que teria induzido a menor ao aborto, está no presídio Manoel Nery, também em Cruzeiro do Sul.

Quando ela fez o aborto já estava com seis meses de gravidez. O natimorto tinha mais de 500 gramas e 30 centímetros.

Novas informações

O delegado José Obetânio não revela o teor, mas disse ao ac24horas que surgiram novos fatos sobre o caso.

A autoridade policial cita o cuidado em levantar todas as informações e entregar ao Poder Judiciário um inquérito o mais real possível. “Assim que for concluído o inquérito vamos enviar ao judiciário o mais real possível para que se possa chegar à verdade”, cita o delegado, afirmando que os crimes de Lola são estupro de vulnerável e indução ao aborto.