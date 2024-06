Inter vence com golaço e faz Corinthians entrar no Z4 e mergulhar na crise

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Internacional venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira (19), no Orlando Scarpelli, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Wesley, ainda no primeiro tempo.

O Inter não brilhou, mas foi superior ao Corinthians durante todo o tempo. O Timão de António Oliveira não conseguiu se impor em momento algum.

Com uma vitória em 10 jogos, o Corinthians vai para a zona do rebaixamento, na 17ª colocação. O Inter agora é o nono colocado.

A pressão aumenta sobre António Oliveira. A diretoria não está satisfeita com o trabalho do português, mas priorizava os problemas políticos. A situação agora pode ser revista.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Athletico, domingo, na Arena da Baixada. O Inter terá o Gre-Nal no sábado, no Couto Pereira.

Corinthians só assiste

O Inter não precisou ser brilhante para dominar o Corinthians na primeira etapa. O Colorado jogou no Orlando Scarpelli como se estivesse no Beira-Rio.

Aos 13 minutos, Alario abriu o placar, mas o VAR apontou impedimento. O Internacional seguiu em cima e criou algumas chances enquanto o Corinthians não ameaçou.

No fim, aos 41, Wesley teve toda a liberdade do mundo para avançar e acertar um chutaço de fora da área com a canhota. Donelli nada pode fazer. 1 a 0 no intervalo.

Inter confirma a vitória

O cenário para o segundo tempo continuou o mesmo. O Corinthians tentou se lançar ao ataque, mas teve zero criatividade e deu ainda mais espaços ao Inter.

O Timão só assustou em bola parada e abusou dos cruzamentos. O Colorado ficou na defesa e encaixou poucos contra-ataques.

Nos minutos finais, o Internacional esteve mais perto de ampliar do que o Corinthians de empatar. Vitória merecida do Colorado.

Lances importantes

Anulado. Aos 13 minutos, Alario aproveitou lambança de Gustavo Henrique e Cacá para marcar, mas o atacante estava um pouco impedido.

1 a 0. No minuto 41, Wesley acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar.

FICHA TÉCNICA

Internacional 1 x 0 Corinthians

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data: 19 de junho de 2024 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Wagner Reway (Fifa/ES)

Cartões amarelos: Aránguiz e Eduardo Coudet (Inter) e Yuri Alberto (Corinthians)

Gol:

Inter: Wesley, aos 41 minutos do 1T

Inter: Fabricio, Bustos, Igor Gomes, Fernando e Robert Renan; Bruno Henrique (Mercado), Rômulo (Bruno Gomes) e Hyoran (Aránguiz); Wesley (Hugo Mallo), Wanderson e Alario (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet