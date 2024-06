Explosivo encontrado em navio é detonado por esquadrão antibomba no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um artefato explosivo encontrado em um navio na manhã desta quarta-feira (19) foi detonado por equipes do “esquadrão antibomba” da Polícia Militar (PM), no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, na região metropolitana de Belém.

O navio de bandeira portuguesa foi isolado. A embarcação estava carregada de minério, com tripulação de origem filipina, e iria sair do porto durante a madrugada com destino aos Estados Unidos.

Um cão farejador da PM confirmou a existência do material explosivo e todos os tripulantes foram retirados da embarcação. Ninguém ficou ferido.

O material estava dentro de uma mochila, próximo à embarcação, e foi achado pela tripulação no momento de iniciar a movimentação do guindaste que fazia o descarregamento de minério vindos do exterior.