Ex-comunista, Moisés Diniz declara apoio a Tião Bocalom nas eleições 2024

O ex-deputado estadual e federal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Moisés Diniz, foi anunciado nesta quarta-feira (19) como o novo reforço “de caminhada” do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Em uma publicação no seu Instagram, Bocalom escreveu que após uma visita de cortesia do ex-parlamentar, ambos tiveram uma conversa agradável que terminou num acordo firmado. “Tive a satisfação de receber em meu gabinete a visita cortesia do ex-deputado estadual e federal, Moisés Diniz. Tivemos uma conversa muito agradável a qual firmamos que vamos caminhar juntos a partir daqui. É uma alegria imensa ter alguém da sua inteligência e conhecimento ao nosso lado”, escreveu o prefeito.

Ao ac24horas, Moisés disse que o apoio a Bocalom é natural. “Sou da equipe do governador Gladson Cameli, cujo partido, o PP, indicou o pré-candidato a vice de Tião Bocalom. Portanto, nada mais natural do que eu apoiar a reeleição do atual prefeito”.

Moisés Diniz fez carreira política no Partido Comunista, mas se aproximou da gestão do governador Gladson Cameli e ocupou cargo de secretário adjunto de Educação, Cultura e Esportes, mas hoje é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC).

Em 2021, enquanto o prefeito Tião Bocalom sofria com a tramitação de um pedido de impeachment na Câmara de Vereadores, Moisés Diniz saiu em sua defesa. “Acho que o jeito rústico de interior de se comunicar do Bocalom cria falso juízo sobre ele. Eu sou solidário a Bocalom mesmo tendo feito campanha para outra candidata”, disse na época.