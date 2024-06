Empresários do Acre participam da principal feira de alimentos e bebidas da América Latina

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma comitiva de mais de 10 empresários acreanos participa, entre os dias 18 e 21 deste mês de junho, da Fispal Tecnologia, considerada a principal feira da indústria de alimentos e bebidas da América Latina. Em sua 40ª edição, o evento é realizado no São Paulo Expo, na capital paulista.

Os empresários acreanos garantiram presença na feira com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e do Sebrae/AC. De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentares do Acre (Sinpal/AC), José Luiz Felício, o evento representa uma excelente oportunidade para que os empreendedores conheçam todas as novidades do segmento.

Anúncios

“A Fispal Tecnologia nos apresenta o que há de mais moderno em máquinas, embalagens, automação e processos para a indústria de alimentos. Para nós, empresários acreanos, estar aqui é uma grande oportunidade para melhorarmos a atuação das nossas indústrias, o que reflete em melhorias para a economia do estado, manutenção de empregos privados, entre outros avanços significativos”, destaca José Luiz Felício.

A Fispal Tecnologia reúne mais de 44 mil visitantes, 450 expositores, além de visitantes de mais de 41 países. O evento acontece simultaneamente com a Tecno Carne, principal evento no setor de proteína animal do Brasil, que apresenta inovações, tecnologias e tendências que moldam o futuro do mercado. A programação segue até esta sexta-feira, 21 de junho.

Assessoria FIEAC