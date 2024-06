Deputados cobram concurso para Aleac ao aprovar beneficio para servidores do TJ

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira, 19, um projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça do Acre que altera a Lei Complementar nº 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre.

A proposta aprovada por unanimidade visa reduzir de 20 para 16 os níveis de carreiras salariais para técnicos e analistas, beneficiando mais de 1.100 servidores ativos, diminuindo o tempo para que mais servidores sejam promovidos para outros níveis.

Relator do PL, o deputado Eduardo Ribeiro (PSD), destacou que a nova alteração terá impacto de apenas 3,65% do orçamento do Poder Judiciário, dentro de um limite confortável da Lei de Responsabilidade Fiscal. “Acredito que essa proposta é positiva para os servidores do Tribunal e queria elogiar a desembargadora-presidente Regina Ferrari pelo feito”, frisou.

Os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Afonso Fernandes (PL) foram favoráveis a proposta, mas cobraram uma posição da Mesa Diretora para que ocorra uma alteração na legislação dos servidores da Aleac para viabilização de um novo concurso público.