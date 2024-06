Davi Brito vai atrás de Isabelle Nogueira após crise com Matteus Amaral

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Parece que a crise entre Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, levou a ex-BBB a se reaproximar de Davi Brito campeão do BBB 24. Pelo menos é o que uma publicação no Instagram nesta quarta-feira(19), deu a entender. A morena roubou a cena nas redes sociais ao publicar um storie em seu perfil, deixando fãs com a pulga atrás da orelha.

Na publicação, Isabelle surge fazendo biquinho e mandando beijos para Davi Brito, ao som de “A Amizade é Tudo”, canção de sucesso de Thiaguinho, e deixa claro que o clima entre os dois é o melhor possível. Por outro lado, Matteus Amaral, namorado da ex-BBB, e colega de Davi, tem sido pouco visto ao lado dela, alimentando ainda mais os rumores de crise.

Recentemente, em uma live no Instagram, Matteus, que enfrentou uma grande polêmica na última semana, por conta do seu ingresso em uma universidade através do sistema de cotas raciais, contou que sente ciúmes de Isabelle quando ela está distante. Aliás, na mesma declaração, o ex-BBB também falou sobre namorar uma “das mulheres mais lindas do momento”.

“Tenho um ciumezinho, mas olha a honra de estar namorando uma das mulheres mais lindas do país. Para mim, é a mais linda do país, do mundo, do world e de todas as galáxias”, disse ele na oportunidade. Em resumo, no X, antigo Twitter, fãs torcem pelo namoro de Isabelle e Matteus. “Que os dois fiquem juntos para sempre!”, comentou uma seguidora. “Amo muito, muito esses dois! Dois lindos”, disse outra.