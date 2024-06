Cruzeiro vence, entra no G6 e amplia crise no Fluminense no Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quarta-feira (19) em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Mineirão.

William marcou para o Cruzeiro de pênalti e ele mesmo ampliou. Os gols saíram aos 40 minutos do 1º T e aos 47 do 2º T.

A Raposa foi aos 17 pontos e ocupa a 6ª posição. No próximo jogo, no domingo (23), enfrenta o Bahia fora de casa.

O Tricolor segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 6 pontos. O próximo compromisso será o clássico contra o Flamengo, também no domingo.

Como foi o jogo

Apesar de uma rápida pressão inicial dos visitantes, o Cruzeiro logo assumiu o controle da partida. Os mandantes foram construindo chances, até que abriram o placar em lance de pênalti.

O Fluminense não se comportou bem após sofrer o gol. A equipe de Fernando Diniz cometeu erros e não conseguiu converter suas principais chances. Em uma cobrança de falta no final da primeira etapa, Douglas Costa exagerou na força e chutou acima da meta.

No segundo tempo, o tricolor carioca voltou melhor e equilibrou a partida. Anderson apareceu em três oportunidades para evitar o gol de empate e mostrou confiança no gol cruzeirense.

Em lance parecido com o que gerou pênalti para o Cruzeiro, o Flu reclamou muito da penalidade não marcada por toque na mão de Ramiro. Diniz e Thiago Santos, do banco de reservas, acabaram levando amarelo antes da revisão. O VAR não demorou para dar continuidade ao jogo mantendo a decisão de campo.

As substituições melhoraram o ataque do Flu, principalmente com Keno, mas não evitou o segundo gol da Raposa que sacramentou a vitória. O lateral William marcou pela primeira vez com o Cruzeiro.

Gols e lances de destaque

Fluminense ligado. Com 2 minutos de partida, o time carioca cobrou escanteio e viu a bola sobrar para Marquinhos. O atacante, que joga improvisado na lateral, bateu de primeira e a finalização desviou na marcação, quase indo para a rede.

Cruzeiro chega. Aos 14, os mandantes chegaram com perigo pela primeira vez com Marlon. O lateral finalizou cruzado após bom lançamento de Matheus Pereira, mas a bola saiu perto da trave depois de passar por Fabio.

Lance bizarro! Aos 17, Anderson recebeu passe da zaga e precisou jogar com os pés, mas não encaixou a mira e quase jogou contra o próprio gol. A bola saiu em linha de fundo.

Pênalti marcado. Aos 37, com revisão do VAR, arbitragem marcou penalidade máxima em toque na mão de Thiago Santos após finalização de Marlon.

1×0. Aos 40 minutos, William finalizou de perna direita no canto esquerdo. Fabio escolheu o lado certo, mas a bola passou embaixo do goleiro e entrou no gol com o desvio.

Perdeu! Aos 9 do segundo tempo, Renato Augusto errou na saída e entregou a bola para o Cruzeiro. Lucas Silva ficou com ela, acionou Matheus Pereira que ficou de frente para o gol, mas na hora de finalizar tirou demais chutando para fora.

Reclamação tricolor. Aos 33, Keno cruzou para a área e a bola tocou na mão de Ramiro. Após revisão, nada foi marcado.

Anderson salva. Aos 34, Keno finalizou com muito perigo em um dos seus primeiros lances após entrar em campo. O goleiro do Cruzeiro espalmou com categoria.

2×0. Aos 47, William correu pela direita e avançou até ficar de cara para o gol. O lateral chutou firme para o fundo do gol.

Ficha Técnica

Cruzeiro 2 x 0 Fluminense

Data e horário: 19 de junho 2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Matheus Pereira, Filipe Machado, Robert; Diogo Barbosa, Thiago Santos, Fernando Diniz

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: William (2)

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Filipe Machado (Vitinho), Lucas Silva (Japa) e Ramiro; Matheus Pereira, Gabriel Verón (Arthur Gomes) e Robert (Villalba). Técnico: Fernando Seabra.

Fluminense: Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Thiago Santos (Gabriel Pires) e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Renato Augusto (David Terans); Douglas Costa (Keno), John Kennedy e Cano (Kauã Elias). Técnico: Fernando Diniz.