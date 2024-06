Criciúma aproveita expulsão de goleiro, marca no último lance e vence o Atlético-GO

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Criciúma venceu o Atlético-GO por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (19), no estádio Antônio Accioly, pela 10ª rodada do Brasileirão. Guilherme Romão colocou o Dragão na frente, mas Newton e Trauco — este de falta, no último lance, após expulsão do goleiro Ronaldo — decretaram a vitória dos catarinenses.

Com o resultado negativo, o Dragão segue sem vencer dentro de casa. Até aqui foram quatro derrotas e um empate. Assim, o time caiu para a 15ª posição, ficando com os mesmos oito. Já o Criciúma, que não vencia há quatro jogos, voltou a triunfar e alcançou a 13ª, agora com nove.

O Atlético-GO retorna aos gramados no próximo sábado (23), contra o Cuiabá, pela 11ª do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. Do lado do Criciúma, a equipe também entra em campo no sábado. Desta vez diante do Botafogo, às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse.

Como foi o jogo

Logo aos 11 minutos da etapa inicial, Guilherme Romão recebeu um bom passe de peito de Luiz Fernando e, da entrada da área, disparou de primeira no canto esquerdo do goleiro Alisson para abrir o placar.

Aos 28, o Criciúma chegou ao ataque com Bolasie. O atacante recebeu o cruzamento dentro da área e mandou de cabeça em direção ao gol, mas o arqueiro Ronaldo, atento, fez a defesa.

O Tigre tentou novamente igualar o marcador. Desta vez aos 32, Newton pegou a sobra na área e, de cabeça, desperdiçou uma boa chance.

Antes do apito final do primeiro tempo, Luiz Fernando, do Dragão, foi tocado por Alisson dentro da área e caiu. O VAR chamou o árbitro ao vídeo para conferir o lance, mas ele seguiu com a opinião de que não houve falta no lance e mandou seguir.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Arthur, do Criciúma, segurou na entrada da área e, com muita categoria, colocou no ângulo de Ronaldo. No entanto, o bandeirinha levantou o instrumento, alegando a irregularidade na posição do atleta.

O Criciúma não desistiu e buscou o empate aos 15. Após a sobra no chute de Bolasie, Newton emendou de primeira para deixar tudo igual.

No último lance do jogo, o goleiro Ronaldo, do Atlético, acabou sendo expulso após derrubar Allano fora da área. Com isso, Luiz Fernando virou goleiro para tentar defender a cobrança de falta de Trauco. No entanto, o peruano bateu no ângulo e garantiu o triunfo dos visitantes.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 CRICIÚMA

Data: 19 de junho de 2024, quinta-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

GOLS: Guilherme Romão, aos 11? do 1ºT (Atlético-GO) / Newton, aos 15? do 2ºT, e Trauco, aos 58 do 2ºT

Cartões amarelos: Pedro Henrique (Atlético-GO) / Bolasie (Criciúma)

Cartões vermelhos: Ronaldo (Atlético-GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Gustavo (Roni), Pedro Henrique e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney (Mateo Zuleta) e Gabriel Baralhas (Max); Shaylon (Vágner Love), Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Alejo Cruz). Técnico: Jair Ventura

CRICIÚMA: Alisson; Jonathan (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Newton, Barreto, Ronald (Higor Meritão) e Marquinhos Gabriel (Matheus Leonardo); Arthur (Allano) e Bolasie (Baltasar Barcia). Técnico: Cláudio Tencati