Cantor Chrystian sofre parada cardíaca e é socorrido com helicóptero

O cantor Chrystian, conhecido pela dupla sertaneja com o irmão Ralf, sofreu um mal súbito que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória nesta quarta-feira (19). A Polícia Militar acionou o helicóptero Águia para socorrer o artista, que foi levado a um hospital particular em São Paulo.

Estado de saúde e procedimentos médicos

Segundo informações do programa “Balanço Geral”, da Record TV, Chrystian estava em sua residência em Mairiporã, no interior de São Paulo, quando começou a sentir fortes dores no peito e piorou rapidamente. Ele precisou ser entubado no local.

A decisão de utilizar o helicóptero Águia foi tomada após a chegada das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, que constataram a gravidade do caso.

Transplante de rim adiado

Chrystian está na fila para um transplante de rim há meses. Em março, ele se preparava para o procedimento, mas, durante os exames pré-operatórios, precisou ser submetido a um cateterismo, o que exigiu o uso de medicação anticoagulante por seis meses, impossibilitando a realização da cirurgia de transplante durante este período.

O próximo show de Chrystian, que estava programado para esta semana, foi cancelado devido à sua condição de saúde.