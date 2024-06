Bocalom entrega primeira Unidade de Saúde construída em sua gestão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A regional do Calafate, em Rio Branco, recebeu nesta quarta-feira (19) a nova Unidade de Saúde da Família Ivacirene Lourenço do Carmo. A unidade de porte I, conta com um consultórios médico, de enfermagem, odontológico, salas de vacina, curativo, farmácia a procedimentos, e é a primeira a ser construída na gestão do prefeito Tião Bocalom. Uma outra unidade está em construção na Vila Betel e ordens de serviço para a construção de outras 6 unidades devem ser assinadas nas próximas semanas.

Maria Nilza, coordenadora da unidade, disse que a USF deve levar um atendimento completo e à população da região. “É uma unidade que tem médico, enfermeiro, farmácia, então o serviço em saúde nesta unidade é completo. Neste porte, temos condições de dar atendimento a mais de 3 mil pessoas por mês”, afirmou.

Anúncios

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom disse a população demandava a construção da unidade desde 2012, mas só teve reivindicação atendida em sua gestão. “Em 2012 a população se reuniu e pediu, infelizmente não foi atendida, mas nós atendemos com essa unidade de saúde e eu estou feliz. É importante dizer que essa regional também está sendo alcançada com outras melhorias, como iluminação, o Restaurante Popular que vai ser construído, e o programa Asfalta Rio Branco, então isso mostra a nossa atenção a essa região que tanto cresce na nossa cidade”, falou.

Edivancleia Carmo do Nascimento, filha de Ivacirene Lourenço do Carmo, que dá nome à USF, agradeceu à gestão municipal pela homenagem à mãe, que já foi seringueira, empregada doméstica e morreu em 2021, quando era auxiliar de enfermagem.

“Nasceu dia 20 de julho de 1964, filha dos seringueiros José José Nascimento do Carmo e Maria Lourenço de Souza, dedicou parte da sua vida ajudando a família nos trabalhos do lar, no corte e defumação da borracha de ônibus, herdou o pulmão frágil, casou-se, teve quatro filhos e para sustentar a família por foi obrigada a trabalhar como doméstica, lavadeira, vendia charutos e refrescos. Anos mais tarde resolveu dar continuidade ao estudo que tinha com o trabalho de servente na escola, seu primeiro público, pela prefeitura de Rio Branco. Conseguiu a duras penas concluir o curso de auxiliar de enfermagem, foi contratada pela prefeitura Municipal de Rio Branco dia 15 de abril de 1996 no cargo de auxiliar de enfermagem, profissão que exerceu com muito zelo e amor e que representou para ela a recompensa pelos seus esforços, já que não foi fácil conciliar tantas tarefas e obrigações, além de situações que tornavam a missão cada vez mais desafiadora. Essa mulher batalhadora esforçada, exemplo de filha, mãe, esposa, até o último dia cuidou dos seus pais idosos. Trabalhou por muitos anos na UPA Cláudio Vitorino, na UPA da Sobral, e também na URAP Rosângela Pimentel, em todos esses lugares conseguiu imprimir a sua marca e cativar todos. Infelizmente veio a pandemia, o seu pulmão que era frágil pela defumação da borracha não conseguiu suportar infecção, tendo nos deixado no dia 29 de abril de 2021”, disse Edivancleia Carmo.

A construção da USF Ivacirene Lourenço do Carmo teve o investimento no valor de R$ 726.000,00, fruto de emenda parlamentar do ex-deputado federal Sibá Machado. A unidade está localizada na esquina entre a Avenida Rio Negro e a Estrada do Calafate.

Desde o começo do mandato, Tião Bocalom ja entregou reformas em 26 unidades de saúde; outras 6 ainda estão em andamento.