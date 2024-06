Asfalta Rio Branco: prefeitura diz já ter executado R$ 35 milhões

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os vereadores da Câmara Municipal debateram, na sessão da manhã desta quarta-feira, 19, o trabalho realizado pelo programa Asfalta Rio Branco nas diversas regiões do município.

José Escobar, diretor de obras da Secretaria de Infraestrutura, esclareceu algumas dúvidas sobre a execução do programa e a questão dos recursos. Ele explicou que as ruas priorizadas são as principais, além das de acesso a escolas e unidades de saúde. “Foi dado o esclarecimento de que o programa tem como prioridade resolver os corredores de ônibus, e depois continuar com os acessos a escolas, creches e UBS. Estamos seguindo esse programa de execução”, afirmou, mencionando que dos R$ 50 milhões disponibilizados pela prefeitura, já foram executados cerca de R$ 35 milhões.

“Eu acredito que a gente vai conseguir resolver muita coisa. Tanto que já temos quase 63 quilômetros de ruas lineares resolvidas com os problemas de tapa-buraco, remendo profundo e alguns outros problemas mais complexos. As empresas já receberam a primeira medição, que ficou em torno de R$ 18 a R$ 19 milhões. Tem a segunda medição que vai dar entrada agora, então vamos chegar na casa dos R$ 35 milhões”, garantiu.

O vereador N Lima (PP) ressaltou que os vereadores estão sendo cobrados pela melhoria das vias públicas, inclusive com denúncias de serviços mal executados. “Estamos vendo, todo mundo que vem aqui faz a indicação de ruas que estão abandonadas. E também de ruas que estão sendo feitas pela metade. Então trouxemos isso para explicar o que está acontecendo. Hoje sabemos que o dinheiro disponível, R$ 50 milhões, é para os corredores de ônibus e algumas intervenções em ruas de escolas ou creches”, comentou.

Lima revelou a necessidade da liberação do empréstimo de R$ 140 milhões para a execução das demais ruas nos bairros da cidade. “O resto está dependendo do empréstimo que vai vir, porque não temos dinheiro para cobrir tudo. Ficou claro hoje que o Asfalta Rio Branco tem dinheiro suficiente para os corredores de ônibus, mas não para o resto dos bairros, os bairros periféricos, as ruas transversais. Hoje não há recursos para fazer isso”, concluiu.