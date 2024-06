Após quase uma década, Fred Bruno anuncia saída do canal Desimpedidos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após nove anos como colaborador e apresentador, Fred Bruno anunciou sua saída do Desimpedidos nesta quarta (19). No Instagram, o influenciador fez um vídeo sobre sua trajetória de quase uma década no canal esportivo e afirmou que ainda vai fazer algumas participações especiais em vídeos por lá durante a próxima semana. “Queria agradecer demais por tudo”, declarou.

“Hoje venho comunicar que estou de saída do Desimpedidos, o lugar onde o Bruno virou Fred e que todos os sonhos inimagináveis se tornaram realidade”, iniciou o youtuber. “Sem vocês, nada disso seria possível”, continuou.

“Então, queria agradecer demais por tudo que todos vocês fizeram por mim durante esses quase dez anos no canal, e por terem embarcado comigo nessa viagem”, enalteceu ele. “Ainda teremos vídeos especiais durante a semana toda para nos despedirmos em grande estilo”, assegurou.

“Desde já, conto com vocês nas próximas viagens que faremos juntos!”, pediu o influenciador e ex-BBB, sem dar detalhes do caminho que pretende trilhar daqui para frente.

No vídeo, Fred revisitou alguns dos momentos icônicos que protagonizou no canal esportivo, como sua entrevista com Cristiano Ronaldo, os jogos da Copa do Mundo que acompanhou e até quando conheceu Lionel Messi.

“Esse menino mal sabia que estava embarcando na maior viagem da vida dele. O menino de origem humilde, criado na Vila Santa Catarina, mudou completamente de vida e ganhou o mundo”, afirmou.

A NWB, responsável pelo canal Desimpedidos, também se pronunciou sobre a saída do apresentador. “Fred chegou no Desimpedidos com 25 anos de idade, revelado por um concurso com a nossa audiência, e durante a sua trajetória, assistimos e incentivamos ele a crescer profissional e pessoalmente, conquistar sua audiência, realizar sonhos e até se tornar pai!”, declarou Antonio Abibe, CEO da companhia.

“Crescemos juntos também, vestindo a mesma camisa e jogando lado a lado. Faz parte do ciclo virtuoso, uma trajetória natural de fim de um capítulo para outros novos que surgirão. Na NWB, os microfones, câmeras e campos sempre estão abertos, para nosso eterno camisa 12”, complementou.

Assista ao vídeo da despedida de Fred: