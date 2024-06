A disputa é para profissionais

A VICE-GOVERNADORA Mailza Assis, tem dito abertamente nas suas últimas entrevistas de que, ela só tem um foco político se assumir o governo; caso o governador Gladson se afaste no início de 2026, para disputar o Senado: ser candidata a continuar no mandato. Se de fato é essa a sua vontade, vai disputar com a caneta que demite e que nomeia, que costuma ter um peso numa eleição majoritária. Mas isso não é tudo para decidir uma eleição de governo. Lhe falta muito para a disputa do cargo de governadora; e um dos pontos nas quais ela falha, é na sua comunicação. Precisa ser mais simpática, expansiva, e menos contida. E por lhe faltar ainda formar e ampliar alianças; ninguém tem sucesso numa corrida para o governo se disputar só entre os muros do seu nicho de seguidores. A primeira empatia que ela tem que buscar é com o eleitor, ser mais ousada e menos passiva nos seus atos. Se ficar na passividade que se encontra, vendo o tempo passar pela janela, terá dificuldade de alcançar sua maior meta, que é vencer a eleição e sentar na cadeira do Palácio Rio Branco. O jogo para o governo não é para amadores, mas para profissionais. A Mailza precisa cair nessa realidade.

DEU UMA RECUPERADA

LULA subiu no último Datafolha a sua popularidade para 36 por cento. Ficou com 31 por cento de reprovação. Pode chegar em 2026 competitivo para disputar novo mandato. Numa eleição, o Lula sabe como mexer o doce. Se bem que, são números inferiores ao que tinha nos dois primeiros mandatos.

SENTIU O BAQUE

O PRESIDENTE da Câmara Federal, Artur Lira, sentiu o baque da rejeição popular à PEC do Estuprador, e não mais colocará a matéria em debate neste semestre. Nunca justificariam a pena do estuprador ser menor do que a da mulher violentada que aborta. Essa PEC é tudo, menos a favor da vida.

CONVITE FORMAL

O GOVERNADOR Gladson vai insistir para que o presidente Lula esteja presente na inauguração da ponte de Xapuri. Está pouco se lixando para os radicais de extrema-direita da taba, que ainda duvidam ser a terra redonda e acham que todo adversário é comunista.

A GRANDE FARSA

A GRANDE farsa da última eleição presidencial foi montada pelas principais lideranças evangélicas de renome nacional. Espalharam que o Lula ganhando ia fechar as igrejas, que iria liberar o aborto (como se tivesse o poder), que trocaria as cores da bandeira para o vermelho e que tornaria o Brasil num regime comunista. Tudo para tentar enganar os trouxas a não votar no Lula. Nada aconteceu. Não será de se admirar se essa turma voltar em 2026, com novas versões da mentira.

NÃO SE BAIXA POR DECRETO

É TRUCULENTO o discurso do presidente Lula contra a autonomia do Banco Central e ao seu presidente Roberto Campos, por não baixar os juros. Juro não se baixa por decreto, fizeram isso no governo da Dilma e todos sabem como acabou sua gestão. O Lula deveria ser brabo com a Venezuela, que impediu seus principais opositores de disputarem a eleição presidencial. Mas bate palmas.

NÃO BRIGO COM PESQUISAS

NÃO brigo com pesquisas. Um adendo: quando são sérias. As que são montadas para agradar se mexendo na margem de erro, nem comento. Dois institutos caseiros têm acertado os resultados eleitorais pela seriedade de ambos: Data Control e DELTA. Esperemos, pois, as próximas rodadas para se ter uma noção do quadro.

GOLPE NO RUEDA

A POSSE da vice-governadora Mailza Assis como secretária de Ação Social, foi um golpe no guloso grupo do Fábio Rueda, que já dava como certo que comandaria a pasta. Em tempo: a ex-deputada federal Vanda Milani (PSDB) não chancelou nenhuma indicação a cargo no órgão, como se publicou.

JÁ FOI INAUGURADA, BOCALOM!

A PMRB expediu convite para a inauguração, hoje, no Calafate, de uma Unidade de Saúde da Família. Só que acabou a surpresa. Depois de um vídeo gravado ontem pelo assessor Frank Lima, mostrando a obra com minúcias antes do prefeito Bocalom fazer o anúncio, este fará hoje apenas a segunda inauguração. A primeira inauguração foi feita pelo Frank.

QUEBROU O PAU

UM VÍDEO que viralizou nas redes sociais, foi o do militante Ruy Birico dando berros num chefe da RBtrans. O Birico nunca foi de ficar calado.

FORA DE COGITAÇÃO

ESTÁ fora de cogitação qualquer rompimento do governador Gladson com a deputada federal Socorro Neri (PP). O respeito entre ambos, continua, em que pese a torcida para que brigassem. Diferenças políticas se resolvem com o diálogo. Ponto final.

HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE

QUEM convive na secretaria municipal de saúde tem comentado que o novo secretário, Nogueira, já conseguiu um tento: o tratamento com urbanidade aos que procuram aquela secretaria.

NÃO SERÁ FÁCIL

ELEIÇÃO é eleição, mas pelas alianças formadas pelo candidato a prefeito Michel Marques (UB), em Bujari, o prefeito Padeiro vai enfrentar uma parada dura. Não será nada fácil derrotar um adversário em torno do qual toda oposição se uniu.

PENDURANDO AS CHUTEIRAS

QUEM está pendurando as chuteiras é o deputado e secretário de Agricultura, Luiz Tchê (PDT). O lançamento do filho, Felipe Tchê (PDT) como candidato a vereador, é para torná-lo seu sucessor na política.

FORA DO DEBATE

SERÁ difícil o senador Alan Rick (UB) conseguir o apoio do MDB para a sua candidatura a governador, em 2026. A cúpula do MDB não engole a “arrogância” como foi tratada por Alan na conversa sobre a disputa da PMRB. Eleição majoritária não se cisca para fora, e na política um dia é atrás do outro, Alan Rick esqueceu?

CHAPA REDONDA

O SOLIDARIEDADE do deputado Afonso Fernandes deu uma aula de como montar uma chapa competitiva de candidatos a vereador, estando fora do poder. Tende a eleger dois vereadores em Rio Branco.

NÃO RESISTE UM SOPRO

ESSE projeto do vereador João Luz, de querer regular o que uma família deve fazer, pelo que se leu no arrazoado inicial do MP, não resistirá a um sopro jurídico se for analisado pela justiça. A batata quente está nas mãos do prefeito Bocalom, que poderá vetar ou não a matéria.

VOTO DE LEGENDA

O CHAMADO voto de legenda (quando se vota no partido) sempre ajuda a eleger mais vereadores. Os que podem ser beneficiados nesta eleição são os candidatos do PL, NOVO e MDB. O PP está fora, não tem candidato a prefeito na capital.

VOAR MAIS ALTO

O DEPUTADO federal Eduardo Veloso (União Brasil) tem metas para voar mais alto em 2026, como a disputa de uma das duas vagas para o Senado.

FORA DO GOVERNO

JORGE VIANA (PT) deverá voltar ao palco da política em 2026, quando disputará uma cadeira de senador. Não está no seu foco novamente disputar o governo.

QUE NUNCA TENHAM

QUE os políticos e os que defendem a PEC do Estuprador, que nunca tenham a dor de ver uma filha estuprada. Não se brinca de ideologia e fanatismo religioso com a dor alheia de um pai e de uma mãe que passaram por este calvário.

FRASE MARCANTE

“Não haveria oceano sem a gota de água”. Ditado persa.