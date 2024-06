Totens nebulizadores de água são instalados para aliviar calor em Manaus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma iniciativa para aliviar a sensação de calor e favorecer a prática de esporte e lazer pela população da cidade está sendo realizada pela prefeitura. No fim de semana, começou a instalação de totens nebulizadores de água. O primeiro totem do “Refresca Manaus” foi instalado no Passeio do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, na zona Centro-Sul da capital.

Os totens funcionam com o auxílio de borrifadores, para amenizar a sensação de calor, serão implantados em 20 pontos de prática desportiva e de lazer, como complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste; parque Senador Jefferson Péres, na zona Sul; parque dos Bilhares, avenida das Torres e parque Gigantes da Floresta.

A iniciativa é uma parceria da concessionária Águas de Manaus com o apoio da Fundação Manaus Esporte (FME) e fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).