Marido é sequestrado enquanto noiva descia de carro com buquê

Um noivo e um casal de amigos foram sequestrados e mantidos reféns por quase duas horas, em Castanhal, Região Metropolitana de Belém. O caso aconteceu nesta segunda-feira (17), um dia após a festa de casamento e enquanto a noiva descia do carro com o buquê em mãos.

O sequestro começou em frente a uma residência na Avenida Altamira, no bairro do Cristo Redentor. Lá, o advogado Felipe Costa e a arquiteta Waleska Oeiras Costa, que casaram no último domingo (16), iriam entregar o buquê para uma artista plástica fazer um quadro.

Ao chegarem no endereço, Waleska foi a primeira a descer com o buquê nas mãos. Os suspeitos estacionaram logo atrás e desceram. Um deles com a arma em mãos, ameaçou os amigos do casal.

O amigo do casal, que estava ao volante, e teve de passar para o banco de trás, ao lado de Felipe, para que um dos bandidos assumisse a direção.

Os carros seguiram em comboio e Felipe conseguiu enviar a localização em tempo real para a esposa por meio de um aplicativo de mensagens. Nesta altura, ela e a artista plástica já tinham acionado a Polícia Militar.

Dos amigos que estavam com noivo, a mulher foi a última a ser liberada. Isto depois de uma hora e meia de negociações.

Os quatro suspeitos presos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil de Castanhal para a instauração dos procedimentos legais. Com eles, foram apreendidas uma pistola TS9, de calibre 9mm, com 11 munições, além de dinheiro e pertences das vítimas. Um dos presos alegou ser motorista de aplicativo e, portanto, também uma vítima dos criminosos.