Maraisa e Fernando Mocó se encontram com padre e fãs suspeitam de casamento

Em setembro de 2023, a cantora Maraisa, irmã e dupla de Maiara, ficou noiva do empresário Fernando Mocó. Sendo assim, desde então os pombinhos aparecem mais apaixonados do que nunca, e aparentemente subirão ao altar em breve. Isso porque nessa segunda-feira (17), o Padre Luiz Henrique mostrou em uma publicação nas redes sociais que mostra que esteve com o casal.

“Sempre bom encontrar esses amigos queridos. Deus abençoe e, em breve, vamos estar juntos novamente para um momento especial”, escreveu o religioso na publicação.

O religioso é famoso entre os artistas, e foi responsável pelo casamento de outros sertanejos, como da dupla Zé Neto e Natália Toscano e de Cristiano e Paula Vaccari.

Vale lembrar que em dezembro, durante uma entrevista a Quem, Maraisa afirmou que não demoraria para subir ao altar. “O planejamento é o seguinte: eu vou mandar a data para todo mundo, estejam lá e a festa vai acontecer ainda esse ano”, disse ela.

A cantora Maraisa, da famosa dupla sertaneja com Maiara, revelou que está tomando remédios para engravidar do seu primeiro herdeiro. Noiva do empresário Fernando Mocó, a artista considera esse o maior projeto de sua vida e compartilhou seus planos em entrevista ao Conceito Sertanejo.

Maraisa expressou sua determinação e preparação para a maternidade, destacando que se sente pronta para essa nova fase. “Eu, por exemplo, estou gordinha. Tô tomando remédios para engravidar e tô na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida”, afirmou a cantora.