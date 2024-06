Maisa Silva chega à Globo como estrela e ganha contrato com brecha para Netflix

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Assim como aconteceu com Larissa Manoela em 2020, Maisa Silva chegou à Globo já com status de estrela e alguns benefícios exclusivos. A atriz e apresentadora flertava com a líder de audiência desde que deixou o SBT, mas seu contrato com a Netflix acabou atrasando o inevitável acordo. Agora, a jovem vai poder trabalhar para o streaming e para a emissora ao mesmo tempo.

Tudo porque a atriz, escalada para ser a vilã de Garota do Momento, terá compromissos de divulgação da terceira temporada de De Volta aos 15, ainda sem data de estreia na plataforma. Caso a série seja lançada enquanto Maisa estiver no ar na novela das seis da Globo, ela será liberada para participar dos eventos da concorrente.

A mesma brecha existe no contrato de Vladimir Brichta. Intérprete do coronel Egídio no remake Renascer, o ator está às voltas com a divulgação de Pedaço de Mim, melodrama que a Netflix vai lançar em 5 de julho.

Maisa era um desejo antigo da Globo desde que deixou o SBT, em 2020, mas sua escalação para a história de Alessandra Poggi exigiu um esforço de Natalia Grimberg. Foi a diretora artística da novela quem sugeriu o nome da jovem para substituir Larissa Manoela, que não pôde aceitar o papel de antagonista por já ter assumido compromisso para rodar um filme.

De acordo com fontes do Notícias da TV, a diretora disse a Maisa que ouvia a voz dela ao ler as cenas da personagem nos capítulos já escritos. A atriz vai dar vida à personagem que será uma pedra no sapato da protagonista vivida por Duda Santos, a Santinha de Renascer.

A trama vai mostrar a busca de uma jovem pela mãe e sua luta para vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil dos anos 1950. Grazi Massafera foi sondada para o papel de mãe de Duda, mas não aceitou.

No decorrer da história, a protagonista choca a sociedade ao ser alçada à garota-propaganda de uma marca. Com o tempo, ela acaba construindo reputação como uma “garota do momento” –termo empregado para o que caracterizamos hoje como “it girl”.

Escrita por Alessandra Poggi, mesma autora de Além da Ilusão (2022), a novela será ambientada em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e também terá cenas em Petrópolis, região serrana do Estado. As gravações devem começar em agosto, e a estreia está prevista para novembro.