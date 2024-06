Juan Paiva: conheça mais sobre o novo rosto de sucesso da TV Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A nova safra de artistas da Globo está no caminho certo se observarmos as atuações de Juan Paiva. Cria do Vidigal, no Rio de Janeiro, o jovem de 26 anos é mais uma vez protagonista de uma novela das 21h.

No remake de “Renascer”, de Bruno Luperi, atual novela do horário nobre, o ator interpreta João Pedro, o filho renegado de José Inocêncio, vivido por Marcos Palmeiras, e ainda divide cenas com nomes consagrados como Jackson Antunes, Sophie Charlotte, Vladimir Brichta e Ana Cecília Costa.

Mas, antes de chegar a mais um personagem no horário nobre, o ator iniciou sua trajetória nas novelas em 2015, em “Totalmente Demais”, e ganhou destaque na novela “Malhação: Viva a Diferença” (2017/2018) e na série exclusiva para o Globoplay “As Five” (2020/2024), com o personagem Anderson. Já em 2021, ele esteve ao lado de Cauã Reymond, Alinne Moraes e Andreia Horta na trama “Um Lugar ao Sol”.

Se o assunto é série e cinema, ele também está contribuindo com seu talento. Contribuiu com uma participação especial no sucesso “Sob Pressão” (2022), teve um personagem na produção do Canal Brasil “Suíte Magnólia” (2024) e está na segunda temporada da série exclusiva do Globoplay “Justiça” (2024).

Nas telonas cinematográficas, é destaque nos filmes “5x Favela – Agora por Nós Mesmos” (2010), “Correndo Atrás” (2019), “M8 – Quando a Morte Socorre a Vida” (2020), “Nosso Sonho: A História de Claudinho e Buchecha” (2023) e “De Pai para Filho” (2024).

Discreto na vida pessoal, Juan Paiva é pai de Analice, 9 anos, fruto do seu relacionamento com Luana Souza, com quem vive há 10 anos. Sobre a paternidade aos 16 anos, o ator ressaltou que teve o apoio da família para não desistir dos estudos e dos seus sonhos.

“Essa postura vem comigo desde criança. Tem a ver com a necessidade de querer vencer na vida e entender que, fazendo as coisas da maneira correta, tudo pode dar certo”, disse ele em entrevista para O Globo. “Nossos pais nos deram força e exigiram que não largássemos os estudos e não desistíssemos dos nossos sonhos. Logo depois, tive minha primeira oportunidade na Globo”, completou.