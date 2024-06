Jornalista do SBT não perdoa e detona Leo Dias ao vivo; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mauro Beting provou que não faz questão alguma de esconder suas discordâncias com relação a alguns colegas de emissora. Durante o “Arena SBT” exibido na madrugada desta terça-feira (18), por exemplo, o jornalista falava sobre a situação do jogador Dudu no Palmeiras quando, de repente, surpreendeu ao colocar Leo Dias na conversa.

Sem papas na língua, ele criticou o trabalho que o integrante do programa “Fofocalizando” faz diariamente. “Só para deixar muito claro: Aqui não sou mesmo. Tenho características diferentes. Eu não sou o Leo Dias! Ele ele tem um tipo de jornalismo que discordo. Eu faço um outro tipo de jornalismo”, disparou o comentarista.

Na sequência, Mauro Beting voltou ao assunto e concluiu: “A Abel pode até jogar na minha cara dizendo que eu menti sobre a relação. Eu só quero repetir o que falei em outros lugares, mas não aqui no SBT. O Dudu quis sair porque o relacionamento dele com o Abel não é tão legal como ele quer. O Abel tem mesmo essa característica de relacionamento. Ele não brigou com o Dudu, só ele tem essa característica de relacionamento mais fria”.

Pouco depois de ser exibido na TV, o momento em questão acabou sendo compartilhado nas redes sociais e dando o que falar. “Nova treta nos corredores da Anhanguera”, comentou um usuário do X, antigo Twitter, em uma publicação. Uma outra pessoa zombou da situação: “Mas essa vai ser a pauta principal do ‘Fofocalizando’ de hoje”.