‘Guardei esse segredo por meses’, diz Maisa no ‘Mais Você’ após ser contratada na Globo

Maisa é o novo rosto da TV Globo. A jovem, que recém completou 22 anos, é nome confirmado na próxima novela das 18h, “Garota do Momento”, que tem previsão de estreia no segundo semestre. A trama é de Alessandra Poggi com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.

A atriz vai dar vida à personagem que será a pedra no sapato da protagonista. A trama vai mostrar a busca de uma jovem pela mãe e sua luta para vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil dos anos 1950. É nesse percurso que os caminhos da mocinha da história e da personagem de Maisa se cruzam.

Em conversa com Ana Maria Braga na manhã desta terça-feira, 18, no “Mais Você”, comentou sobre o acerto final do contrato.

“Nem parece real! Faz uns meses que comecei essa conversa. Fiquei muito feliz com o convite, chorei de felicidade. A parte mais doida é não poder contar nada para ninguém, ainda mais que sou unida com minhas amigas. Guardei esse segredo por meses”, falou.

“Contei para eles agora e está todo mundo empolgado para ter uma casinha no Rio de janeiro. Vai ser incrível. Fiz duas novelas na vida, faz muito tempo que não faço uma novela e eram infantis. Agora é outra pegada”, disse.

“Fazer uma novela na Globo é um sonho para muitas pessoas, tinha essa vontade, mas não sabia que seria agora, não esperava fazer com 22 [anos], veio no momento exato, sem planejar, estava no momento ideal para encarar esse desafio. É um presente, vou agarrar com muito carinho”, completou.

Assista trechos da entrevista:

