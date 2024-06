Galvão Bueno se emociona com Senna e alfineta Neymar em Roda Viva histórico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Galvão Bueno nunca se furtou de emitir opiniões contundentes sobre o mundo esportivo, mas se viu em uma situação inédita nesta terça-feira (18). O narrador mais amado (ou odiado, dependendo de para quem se pergunta) da TV brasileira gravou o programa Roda Viva, da Cultura. No centro da atração, se emocionou ao falar da amizade com Ayrton Senna (1960-1994) e alfinetou o jogador Neymar.

A gravação desta terça marcou a volta de Galvão ao Roda Viva após quase 40 anos. Em 1986, ele havia participado da atração, mas do outro lado da entrevista –estava na bancada, justamente para sabatinar Senna. Na ocasião, o programa contou com Reginaldo Leme e Marcelo Rezende (1951-2017).

Anúncios

O narrador, que agora comanda um quadro de histórias emocionantes no É de Casa, da Globo, relembrou sua história com o piloto e ficou emocionado ao contar causos que viveu com Senna ao longo da amizade.

Já ao falar de Neymar, Galvão foi menos efusivo. Disse que não tem nada contra o jogador, mas considera que ele decepcionou a torcida brasileira ao falhar dentro de campo em algumas ocasiões importantes.

Bueno preferiu não julgar a vida do craque fora do gramado –nos últimos meses, Neymar tem aparecido muito mais pelo que apronta em sua vida pessoal do que pelo seu desempenho esportivo.

O Notícias da TV apurou com fontes que acompanharam a gravação que a edição com Galvão Bueno foi considerado muito boa, uma das melhores –senão a melhor– dos últimos anos do Roda Viva.

A equipe aposta tanto na repercussão do programa que a exibição, prevista inicialmente para a próxima segunda (24), foi adiada para a semana seguinte (1º), para não conflitar com a estreia do Brasil na Copa América.

O narrador, que já foi bastante criticado e até rendeu um movimento de “cala a boca” nas redes sociais, vive uma fase bem diferente atualmente. Ele conseguiu reverter sua rejeição diante da opinião popular; hoje, o público chega a afirmar que sente falta da emoção transmitida pelo locutor durante as partidas da Seleção Brasileira e as corridas de Fórmula 1.