Foto do registro de Justin Timberlake na polícia é divulgada; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Justin Timberlake, 43, foi preso hoje, por dirigir alcoolizado nos Estados Unidos. A foto do registro do cantor na polícia, chamada mugshot, foi divulgada.

O que aconteceu

Anúncios

A imagem de Justin foi divulgada, inicialmente, pelo tabloide Daily Mail, do Reino Unido.

O artista foi solto após o pagamento de fiança.

Na imagem, Timberlake aparece com as roupas que foi detido e com os olhos avermelhados. O cantor não esboça reação de tristeza ou medo.

De acordo com informações da People, ele teria bebido um Martini com amigos no bar do hotel American, em Nova York.

Em seguida, ele dirigiu sua BMW e foi parado pelas autoridades.

Justin se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido pela autoridade policial à delegacia. “Os olhos de Timberlake estavam injetados de sangue e vidrados e um forte odor de bebida alcoólica emanava de seu hálito. Ele não conseguia dividir a atenção, tinha a fala lenta, estava instável ao caminhar e teve um desempenho ruim em todos os testes padronizados de sobriedade”, disse o policial à revista.

O cantor será investigado por dirigir embriagado, ultrapassar o sinal de pare e por não manter a sua faixa durante a direção.

A audiência está marcada para 26 de julho no Tribunal de Sag Harbor Village.