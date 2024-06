Educação convoca aprovados em seletivo para entrega de documentos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, tornaram pública através de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira (18) a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato dos professores do Processo Seletivo Simplificado (confira a lista de nomes no fim da matéria).

Os documentos solicitados devem ser entregues no Departamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes em Rio Branco, na rua Rio Grande do Sul, n° 1907, bairro Volta Seca; e em Cruzeiro do Sul, no Núcleo de Educação na SEE, na avenida 25 de Agosto, n° 126, bairro Aeroporto Velho.

Anúncios

Veja lista de nomes, cargos e documentos solicitados: