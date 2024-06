Ed Motta se arrepende de chamar ouvintes de hip hop de burros: ‘Peço perdão’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ed Motta voltou atrás após atacar fãs de hip hop. Durante uma live em suas redes sociais, o cantor teceu comentários polêmicos e chamou os ouvintes do gênero musical de burros. O músico publicou um vídeo em que pede desculpas e assume o erro. “Comportamento grosseiro e desrespeitoso”, afirmou.

“Salve, pessoal do hip hop. Vim aqui pra pedir desculpas, perdão a vocês, pelo meu comportamento grosseiro e desrespeitoso sobre o movimento. Eu estava num live, e meu live vocês sabem que é caótico, falo mal de um monte de coisa. Mas não justifica”, iniciou ele.

“Foi ruim, deixei meus amigos tristes, amigos que fazem parte do movimento. E um monte de gente chateada comigo. Então, peço perdão a vocês. Eu errei feio”, finalizou.

Nos comentários da publicação, fãs ficaram divididos com o pedido de desculpas de Ed Motta. Enquanto alguns elogiaram a atitude, outros alegaram que ele foi raso em seu pronunciamento.

“A grandeza do Ed está muito nessas atitudes. Na empolgação durante uma live, a gente acaba sentando o sarrafo num monte de coisas sem pensar nas possíveis consequências, não só financeira, mas principalmente magoar alguns amigos e colegas, muitas das vezes desnecessariamente”, comentou um internauta chamado Beto Fae.

“Achei que faltou você se explicar melhor do por que você errou. Porque ok, pediu desculpas. Mas você reconhece o erro? Se retrataria no que disse? Acho que você devia ter reconhecido a grandeza do hip hop e do rap pra musica, faltou isso”, reclamou Gabriel Gonçalves.

Relembre a polêmica

Durante uma live no Instagram na última quarta (12), Ed Motta teceu comentários sobre sua identidade racial ao responder mensagens de seguidores, mas acabou soltando uma fala polêmica.

“Eu sou preto, mas represento o que a raça tem de mais sofisticado”, afirmou. “Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um, qualquer um. Sem exceção.”

“Outro dia, eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão, Rafinha Bastos. ‘Ah, porque hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir’. O cara é um imbecil”, seguiu ele.

Em seguida, o músico foi questionado sobre o que “pessoas inteligentes” ouviriam. “Jazz e música clássica”, retrucou. Ele, no entanto, chegou a dizer em outra live que seguiria firme em sua fala após a repercussão.

“As pessoas estão bravas comigo e acham que vão mudar minha opinião”, disse o músico, em inglês, na outra live.