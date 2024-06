Donadoni fecha contrato de quase R$ 7 milhões para Jatinho da Ortiz transportar Gladson

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Foi publicado na edição desta segunda-feira, 17, do Diário Oficial do Estado o termo aditivo de contrato entre a Casa Civil do Estado do Acre e a Ortiz Taxi Aéreo LTDA no valor de R$ 6,8 milhões para prorrogação dos serviços de fretamento de aeronaves para o transporte pessoal em trechos nacionais e internacionais visando atende as necessidades do governador Gladson Cameli.

A vigência de contrato é de 12 meses, a contar de 23 de junho de 2024 a 23 de junho de 2025, e foi assinado pelo secretário da Casa Civil Jonathan Xavier Donadoni e o empresário Marcelo Spina Ortiz, representante da Ortiz Taxi Aéreo.

O caso foi repercutido na sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira, 18, pelo deputado de oposição Emerson Jarude (Novo), que na tribuna afirmou que “a farra do governo do Acre não tem fim”.

“Prorrogaram o contrato de jatinho no valor de quase R$ 7 milhões. Cada hora de voo custa R$ 42 mil. Não tem vaga para o TFD e você esperando o cadastro de reserva, mas tem R$ 42 mil para pagar a hora de voo. Isso nao é a realidade do Acre, nós somos um Estado pobre. Se não mudarmos as atitudes e a forma de pensar dos governantes, nós vamos continuar pobres. Esse é o mesmo governo que paga jantares de luxo para convidados, que paga carros de luxo. Até quando a gente vai permitir que isso aconteça”, disse.

Após a fala de Jarude, ninguém da base do governo se posicionou defendendo o contrato. Muitos dos deputados estão cumprindo agenda fora do Estado participando do Parlamento Amazônico.

O ac24horas entrou em contato com a Secretaria de Comunicação em busca de um posicionamento. A secretária Nayara Lessa informou que irá se posicionar, mas até o fechamento deste material, a resposta não chegou. O espaço segue aberto caso o governo queira se manifestar.