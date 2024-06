Defesa recorrerá ao STF pelo relaxamento da prisão de suposto mandante da morte Gedeon

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A defesa do empresário Carmélio da Silva Bezerra, detido desde 20 de dezembro e apontado como um dos mandantes do assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, deverá ingressar no STJ (Superior Tribunal de Justiça), pedindo o relaxamento da prisão e a impronúncia de seu cliente como mandante do assassinato. A informação foi divulgada pela TV 5 nesta terça-feira, 18.

O advogado do acusado, David Santos, questionou a demora na conclusão do inquérito, apontando que seu cliente está preso há mais de seis meses, desde dezembro do ano passado. “Já está preso há seis meses e dá para notar que o processo vai demorar”, alego

Carmélio Bezerra e Liomar de Jesus Mariano, também conhecido como Mazinho Mariano, foram capturados em Plácido de Castro e na Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco, respectivamente. A operação policial se estendeu por três municípios acreanos e incluiu um terceiro indivíduo já encarcerado.

Durante o processo, foi ressaltado que um dos implicados colaborou com a Justiça através de uma delação premiada, identificando outros suspeitos. Conforme o colaborador, os mandantes seriam um agiota de Plácido de Castro e um cidadão boliviano, motivados por uma dívida que Gedeon possuía com eles.