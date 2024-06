Briga entre Luana Piovani e mãe de Dado Dolabella ganha novo capítulo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A briga entre Luana Piovani e Pepita Rodrigues, mãe de Dado Dolabella, segue indefinida. A matriarca acionou a atriz na Justiça depois dela expor que o cantor havia agredido a genitora. O caso veio à tona depois de Pedro Scooby dizer que a ex-mulher contou que ela teria ligado para a ex-nora e relatado a violência doméstica.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do O Dia, Pepita não compareceu na audiência que aconteceu no último dia 13 de junho. Piovani não chegou a ser citada, uma vez que mora em Portugal atualmente e, no endereço que conta no Brasil, a notificação recebeu a classificação de mudança de endereço, não sendo recebida.

Pepita acusa Luana de difamação. A artista também já processou o ex por agressão, depois de uma briga em frente a uma boate na Gávea, Zona Sul do Rio, em outubro de 2008.

Agora, as famosas serão novamente notificadas, ficando a cargo do juiz responsável pelo caso decidir se segue ou não com a ação.

Agressão

Ainda de acordo com o veículo, no processo, Pepita disse que o caso de violência doméstica jamais aconteceu em sua casa.

“Ela me caluniou em rede social falando que meu filho me bateu e isto nunca existiu. Ela disse que eu liguei pra ela para falar que meu filho me bateu e nunca nenhum filho levantou a mão pra mim”, garantiu em depoimento.

A mãe de Dado Dolabella registrou uma queixa na delegacia, afirmando que as declarações de Luana Piovani são falsas e prejudiciais.