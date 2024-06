Ana Maria Braga quebra protocolo e relembra meme de Maisa com Silvio Santos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ana Maria Braga iniciou o Mais Você desta terça (18) relembrando memes icônicos de Maisa Silva no SBT. A atriz, que é a mais nova contratada da Globo, ficou marcada quando criança por seu jeito único e irreverente, e foi capaz de acusar Silvio Santos de usar peruca. A apresentadora quebrou o protocolo, mostrou imagens da emissora concorrente e se divertiu com o jeito desbocado da artista quando ainda era pequena.

“É verdade aquilo que ele perguntou? Começou a fofoca…”, questionou a apresentadora do matinal da Globo, referindo-se à chamada do programa, em que Louro Mané afirmou que questionaria Maisa se era real ou não que Silvio Santos usava peruca.

“Vou falar de novo, pra quem não viu a chamada: Maisa, é verdade que o Silvio Santos usa perucas? E aí?”, repetiu o mascote. “Ela perguntou! Ela falou que era peruca!”, relembrou Ana Maria. “Eu sei o que eu fiz, gente…”, afirmou a atriz, envergonhada.

“Uma dica: eu, agora, tô começando numa nova empresa, sou uma nova funcionária, ainda tô no tempo de mostrar meu serviço. Na época, no SBT, eu também estava, e eu fui desbocada e coloquei a mão na cabeça do meu ex-patrão”, acrescentou ela, rindo.

“Não façam isso, tá, gente? Não recomendo! Eu não levei bronca porque eu era criança, hoje em dia seria um pouco diferente”, comentou.

Louro Mané brincou que a atriz não teria o mesmo problema com seu chefe, Amauri Soares. “Sorte que o seu chefe aqui, o Amauri, não tem esse problema…”, soltou o mascote. “Não, porque ele é careca, né?”, disparou a apresentadora, aos risos. “Vou acabar tomando eu uma reprimenda!”, complementou.

Escola na TV

Inevitavelmente, Ana Maria Braga teve que falar sobre a carreira de Maisa Silva, que começou na Record com Raul Gil e migrou depois para a emissora de Silvio Santos. A antagonista da nova novela das seis afirmou que tudo começou com ela pedindo de presente para conhecer “vovô Raul” pessoalmente.

“Meus pais vêm de uma realidade muito distante da televisão. Os dois vêm da roça, então essa coisa de TV era mentira. Eu continuei pedindo, muito desbocada. Eu achava que era só entrar na TV da minha sala. Eu via as crianças indo no programa do Raul, e eu queria entrar ali, me fantasiar, cantar e dançar”, relembrou.

“No meu aniversário de 3 anos, eles me perguntaram o que eu queria de presente, e eu pedi pra conhecer o vovô Raul”, afirmou. Ana Maria Braga aproveitou a deixa para mandar um beijo para o comunicador. “Vi ele no [Domingão com] Huck, tá uma força ainda!”, comentou a apresentadora.

Ela ainda agradeceu aos “mestres” por todo o aprendizado. “Eu tive uma escola e uma faculdade na TV com Raul e Silvio. Não poderia pedir por melhores pessoas me guiando nesse caminho. Lá mesmo [no SBT] tive contato com Hebe [Camargo], e tantos comunicadores que sempre admirei. Ver esse apoio e carinho que tiveram comigo desde pequena é muito significativo”, afirmou.