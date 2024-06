SERÁ na campanha para a prefeitura de Rio Branco que será travada a mãe de todas as batalhas, com reflexo na eleição de governador e senador, em 2026. Pelo fato simples da capital ser o maior colégio eleitoral do estado. O futuro prefeito a ocupar a PMRB, terá um peso na eleição para o governo, por isso é que grupos que focam em 2026- como os dos senadores Márcio Bittar (UB), Alan Rick (UB) e a vice-governadora Mailza Assis – devem se envolver, direta ou indiretamente nesta disputa, cujo resultado pode ajudar ou prejudicar o projeto dos que miram o governo. Se o seu grupo vencer a eleição, não se admire se o senador Márcio Bittar (UB) aparecer como candidato a governador. Governar o Acre, sempre foi seu maior sonho. O senador Alan Rick (UB), que lidera todas as preferências, também, sabe da importância da eleição para a PMRB. Assim como a vice-governadora Mailza Assis. Por isso a importância da briga pela cadeira de prefeito. A corrida para 2026, foi dada a largada.

CUTUCADA FERINA

“Se acontecer na família desses ai eles mudam de ideia”. Cutucada ferina de Linda Cameli, mãe do governador Gladson Cameli, em relação aos parlamentares acreanos que são a favor da PEC do Estuprador.

FAVOR DA VIDA, UMA OVA!

AO VOTAR a favor da PEC do Estuprador – que fixa penas menores para os estupradores do que para as meninas que abortam – os deputados que votam por serem da extrema direita ou por serem fanático religiosos, estão votando em tudo, menos a favor da vida. Crianças com dez, doze, treze anos, que forem estupradas (são milhares no país por ano) passam a ser consideradas criminosas se abortarem (hoje a lei permite, e querem acabar com a lei), enquanto os estupradores recebem penas menores, o que não deixa de ser um incentivo. O fanatismo, político ou religioso, embota a mente e leva a se tomar medidas como essa PEC.

NINGUÉM É FAVOR

E NÃO venham com narrativas extremistas, ninguém é a favor do aborto, mas sim contra a crueldade que se quer praticar contra as mulheres violentadas.

SEMPRE COM PÉ ATRÁS

TENHAM sempre um pé atrás quando alguém para justificar uma medida cruel usa o nome da religião ou do extremismo político. Se você pegar a história vai ver que as grandes chacinas, as grandes crueldades no mundo, sempre se deram pelos fanáticos religiosos ou por extremistas da política, e usando o nome de Deus em vão. A história não se apaga virando o quadro para a parede.

NÃO CHAMEM PARA O TACACÁ

NÃO chamem a deputada federal Socorro Neri (PP) e o Márcio Pereira, para tomar o mesmo tacacá. Segundo um amigo que com ela conversou, ela não quer conversa com ele; nem se vier pintado de ouro. Confiança quando se quebra, não se conserta, jamais. Cargos passam, amizades ficam. Mas nem todos pensam assim.

NERI INDIGNADA

A DEPUTADA federal Socorro Neri (PP) destinou 300 mil reais de emendas parlamentares para o Lar dos Vicentinos, APAE e Educandário Santa Margarida (100 mil para cada uma); isso no dia 13\12\2023, e a prefeitura não viabilizou os repasses. Só agora, por pressão, a prefeitura está solicitando crédito orçamentário para a Câmara Municipal de Rio Branco. Isso, com dinheiro na conta.

NÃO HÁ MAIS ESPAÇO

PELO que escutei ontem de dirigentes do PSD, o melhor para os deputados Pablo Bregense (PSD) e Eduardo Ribeiro (PSD), é pedirem carta de liberação para a filiação em outro partido; no PSD são considerados personas non gratas. Não terão legenda para disputarem a reeleição.

HORA DE MOSTRAR

A HORA de saber se a vice-governadora Mailza Assis é uma boa gestora, é agora: com a sua posse como secretária de Ação Social, órgão que se bem administrado, pode lhe ajudar politicamente. Se entupir a secretaria de Pastores evangélicos, como fez no seu gabinete, corre o risco de sua passagem pelo órgão ser em brancas nuvens. É um teste para quem quer governar o Acre.

PEC DO ESTUPRADOR

A OAB se posicionou ontem contra a PEC do Estuprador, considerando o projeto como inconstitucional.

ELEITOR LIVRE

UM amigo vereador da base de apoio ao prefeito Tião Bocalom (PL) disse ontem numa breve conversa, que vai fazer uma campanha pedindo votos somente para ele, deixando o eleitor livre. Essa é uma conduta natural, com raras exceções, o candidato a vereador quer saber é da sua eleição.

MESMO PALANQUE

ANOTE: o senador Alan Rick (UB) – que disputará o governo em 2026 – terá no seu palanque a deputada federal Socorro Neri (PP). A fonte é altamente confiável.

GESTÃO ENGESSADA

O NOVO SECRETÁRIO municipal de Saúde, Dr. Nogueira, está engessado em suas ações, por os principais cargos do órgão terem sido loteados entre figuras políticas. É bem intencionado, um cara correto, mas de bem intencionados o inferno está cheio.

MAIORES VERBAS

NA distribuição dos nacos do Fundo Eleitoral, quem ficou com a maior fatia financeira foi o PT e o PL, dinheiro que será usado em sua maioria, nas disputas pelas prefeituras das grandes cidades. Para as demais prefeitura de baixa densidade eleitoral, virão merrecas.

PAVOR DA BALSA

A MAIORIA dos políticos experientes com mandatos que ainda não se pronunciaram sobre a eleição para a prefeitura de Rio Branco, vão aguardar as pesquisas dos últimos 15 dias de campanha, para evitar declarar apoio a um candidato, este perder, e eles apareceram na charge da Balsa para Manacapuru.

BOM NOME

UM DOS bons nomes da chapa do SOLIDARIEDADE para vereador, é o do agente penal, Renê Fontes, com qualificação para um mandato produtivo. Não integraria a futura bancada dos mudinhos na Câmara Municipal de Rio Branco.

SEM BOLA DE CRISTAL

NÃO tenho nenhuma bola de cristal, mas o leitor não se admire se apenas três ou cinco dos atuais vereadores da capital retornarem aos seus mandatos. Com raras exceções foi uma legislatura que se limitou, em sua maioria, a dizer amém e sim senhor aos projetos do Executivo. É bobagem pensar que o povo não acompanha.

NOMES MUITO FORTES

DUAS mulheres com alta chance de conquistarem mandatos de vereadores, na eleição deste ano; Elzinha Mendonça (PP) – disputa a reeleição – e a Gabriela Câmara (PP).

LUZ PRÓPRIA

O ELEITOR do Gladson vota nele pela sua luz própria, por isso age correto em não colocar a máquina estatal na campanha para prefeito em nenhum município, para não arriscar seu CPF. De problemas, bastam os da Ptolomeu.

SEM IDEOLOGIA

PP e PT estão coligados em Assis Brasil, onde o PT indicará o vice do prefeito Jerry Correia (PP). O PT, também, estará na chapa do prefeito Zequinha Lima (PP), em Cruzeiro do Sul. Vamos então cessar com esse papo furado, que só na capital é pecado o PP e o PT, estarem no mesmo palanque: na política não tem purismo. Quem quer se puro se candidate a suceder o Dalai-Lama, guia espiritual dos budistas

FRASE MARCANTE

“As boas amizades são como o bom vinho: melhoram com o tempo”. Monteiro Lobato.