A Grande Conquista 2: Dona Geni e Taty Pink entram em guerra por pé sujo de xixi

Dona Geni e Taty Pink discutiram na manhã desta terça (18) em A Grande Conquista 2. A matriarca afirmou que a cantora pisa na cama com o pé sujo de xixi, e a artista foi tirar satisfações. Elas, aliás, ainda citaram outros incômodos e estenderam a discussão para além da primeira reclamação.

“Eu fiquei tão sem ação [na hora da dinâmica], que eu não quis nem me defender”, afirmou a maranhense para Cel, que estava na cozinha antes do bate-boca.

“Você ficava falando que queria sair da cama por nada. Você disse que não tinha costume de arrumar a cama, e eu falei: ‘você aprende a arrumar a cama, é bom’. As pessoas não querem levar as críticas como [uma forma de] construir as coisas, as pessoas só querem levar pro lado da maldade”, retrucou a mãe de Jaquelline Grohalski.

“Eu só tô vendo uma coisa entre vocês duas –tem que tentar conversar bonitinho, tentar entender o lado do outro”, tentou mediar o influenciador, que foi interrompido por Geni. “Você levou para a maldade. Eu falei: ‘ela vai pro banheiro descalça e dorme com os pés pro meu rosto'”, acusou ela.

“Isso de que eu estava com o pé todo mijad* já é uma mentira. Ela não sabe se o meu pé tá todo mijad*. Até porque, se o meu pé estivesse todo molhado, eu não ia deitar na cama”, tentou se defender a artista para Cel. “Taty, eu não falei que o seu pé estava todo mijado”, afirmou a matriarca.

“Eu falei que você pisa no mijado e bota o pé em cima da cama. Isso não é mentira, está gravado. Quando você sair, você vê que você ia no banheiro descalça”, apontou. Taty foi descalça ao banheiro para provar que sairia de lá com os pés secos.

“Agora o banheiro tá limpinho. Mas quando você vai descalça para o banheiro, você está pisando no mijad*”, reforçou Geni. “Teve uma vez que eu saí da cama, corri pro banheiro. Uma vez”, afirmou a loira.

“Você não correu não, ficou parada. Eu fiquei olhando, e eu não falei nada. Aí falei que da próxima eu ia falar pra você não fazer isso, porque dorme com os pés perto do meu rosto”, insistiu a mãe da campeã de A Fazenda 15. “Se você ficar caçando sarna para se coçar, eu vou pontuar tudo”, avisou ela.

“Por isso que eu queria sair da cama, porque eu sou muito ligada no 220, e você me falou que incomodava”, afirmou Taty. “Não me incomodava dessa forma. Me incomodava quando você batia a porta. Não era só eu que falava”, alegou Geni.

“Todo mundo batia essa porta do quarto. Não era só eu. É normal. Você fica pisando em ovo nessa casa direto, não pode bater porta, falar alto, cantar”, reclamou a nordestina.

As duas bateram na tecla da cama por um bom tempo, até que Geni se cansou e afirmou que não liga para a opinião da confinada. “Eu não tô nem aí. Se quiser votar em mim, vote. Tô aqui para ser votada”, disparou.

Assista à discussão na íntegra: