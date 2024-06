Val Marchiori acusa ex-marido de violência doméstica: ‘Preciso seguir com a vida’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Três meses depois de anunciar o fim do casamento com Thiago Castilho, Val Marchiori revelou que o denunciou por violência doméstica, perseguição e ameaça. A apresentadora de 49 anos havia mantido sua acusação em segredo, mas se pronunciou após o caso ser exposto nesta segunda (17). A socialite solicitou ainda um pedido de medida protetiva contra o ex.

Em nota publicada no Instagram, a empresária disse que não detalhará a denúncia porque o caso corre em segredo de Justiça. Os advogados de Val trabalham para que ela seja indenizada por danos morais.

“Eu me tornarei mais forte, mais saudável e virei a público falar com vocês na hora certa. O que eu preciso nesse momento é seguir com a minha vida, cuidar de mim e da minha família”, afirmou a empresária no comunicado.

“Agradeço de coração por todos que torcem por mim, e aproveito para deixar um alerta a todas as mulheres: não se cale e procure ajuda quando necessário. Por hora é o que posso falar, além de que confio plenamente na Justiça e na competência dos meus advogados”, acrescentou ela.

Segundo o Portal Leo Dias, Val relatou que Thiago Castilho passou a agredi-la depois de fazer uso descompensado de remédios e bebidas alcoólicas com frequência. Ele teria deixado de trabalhar há dois anos, quando o relacionamento dos dois piorou.

A estrela do reality Mulheres Ricas (2012-2013) ainda relatou que Castilho teria falsificado assinaturas com seu nome e proferido ameaças por não aceitar o fim do casamento.

Procurado pela reportagem, Thiago Castilho não se manifestou. Caso o faça, o texto será atualizado.

Confira abaixo a nota publicada por Val Marchiori na íntegra:

Hoje, ao acordar, me deparei com a matéria do Portal do Leo Dias falando sobre a questão da violência doméstica que sofri. Até então, isso estava sendo tratado apenas no âmbito policial e judicial. Dada a repercussão e os questionamentos da imprensa, preciso me manifestar.

Acerca de tais questionamentos, o que posso vir a público afirmar é que, sim, existe em tramitação investigação acerca da violência doméstica acometida do meu ex, como a matéria relata. Eu não posso dar detalhes do caso, uma vez que se encontra em segredo de Justiça e meus advogados estão cuidando de tudo.

O que posso falar nesse momento é que precisei buscar amparo policial e judicial, tendo em vista ter passado por tais circunstâncias, que se somaram no tempo, intensificando com a separação. Todos os fatos foram levados à autoridade policial, que abriu inquérito e encaminhou ao Poder Judiciário, este que deferiu algumas medidas.

Além disso, outras medidas estão sendo adotadas, entre cíveis e criminais. Sei que muitos estão se questionando como eu permiti que chegasse a esse ponto, mas é fato que quem está dentro da situação não percebe as mudanças nas pessoas. Quem já passou, ou passa, por este tipo de violência sabe do que estou falando e como tais ações deixam marcas em todos.

Eu me tornarei mais forte, mais saudável e virei a público falar com vocês na hora certa. O que eu preciso nesse momento é seguir com a minha vida, cuidar de mim e da minha família. Agradeço de coração por todos que torcem por mim, e aproveito para deixar um alerta a todas as mulheres: não se cale e procure ajuda quando necessário. Por hora é o que posso falar, além de que confio plenamente na Justiça e na competência dos meus advogados.