URGIL diz que fechamento de unidade se deu por falha na remessa de licenças

O Hospital de Urgência Infantil (URGIL) emitiu uma nota de esclarecimento nesta segunda-feira (17) a respeito do fechamento de sua unidade, pela Vigilância Sanitária do Estado do Acre, no fim da manhã da última sexta-feira (14). Segundo o comunicado direcionado a conveniados, o fechamento parcial do hospital se deu por uma falha na remessa de licença.

De acordo com os Termos de Ajustamento de Conduta, firmados entre do MPAC e a URGIL em 2022, o hospital deveria readequar sua estrutura física e operacional, assegurar os direitos básicos determinados pelo Código de Defesa do Consumidor, criar um regimento interno, bem como protocolos operacionais padrão, com o oferecimento dos serviços médicos e de enfermagem previstos na frequência adequada, inclusive com funcionamento do setor de radiologia.

Além disso, os documentos preveem a instalação de elevador de transporte que permitissem macas ou rampa de acesso para o mesmo fim, organizar a tubulação de ar-condicionados (que estava exposta), e outras obrigações. Assinaram o TAC Teresa Cristina Maia, Diretora-Geral da URGIL, o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor Flávio Della Libera, e representantes da Vigilância Sanitária, em 3 de agosto de 2022. Todos os ajustes deveriam ter sido feitos em até 12 meses, o que não se cumpriu.

Em nota divulgada na tarde desta segunda (17) e assinada por Maria de Fatima Rosa Lopes, diretora técnica, o hospital diz que o fechamento da instituição se deu por uma falha na remessa de documentos necessários para a renovação de licenças e certificações essenciais, lamenta o acontecimento e diz que trabalha para a retomada dos serviços. “Estamos comprometidos em manter a transparência e a comunicação aberta durante todo o processo de regularização”, diz um trecho do comunicado.

Veja a nota completa:

Prezados parceiros conveniados,

Diante a suspensão das nossas atividades, cumpre informar a todos que o atual problema de interdição parcial do nosso hospital foi ocasionado por uma falha na remessa de documentos necessários para a renovação de licenças e certificações essenciais.

Lamentamos profundamente qualquer inconveniente que esta situação possa ter causado aos nossos colaboradores.

Estamos trabalhando diligentemente para resolver esta questão o mais rápido possível, em estreita colaboração com as autoridades competentes.

Estamos comprometidos em manter a transparência e a comunicação aberta durante todo o processo de regularização. Assim que tivermos atualizações significativas, compartilharemos prontamente com todos.

Agradecemos à compreensão e a colaboração contínua neste momento desafiador.

Estamos confiantes de que juntos, superaremos essa situação e continuaremos a prestar serviços de qualidade à nossa comunidade.

Maria de Fatima Rosa Lopes

Diretora Técnica