Rodrigues Alves vai ganhar sede revitalizada do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar de Rodrigues Alves está sendo revitalizado pela prefeitura do município. A sede, localizada na Avenida Marechal Rondon, bairro Centro, será reinaugurada em breve.

Nesta segunda-feira, 17, o prefeito Jailson Amorim e os conselheiros tutelares estiveram no local verificando o andamento da obra, que tem o objetivo de oferecer um serviço mais eficiente e um ambiente amplo e adequado para melhor atender a população.

“Podemos ver de perto as melhorias realizadas no prédio, que foi totalmente revitalizado para melhor atender as necessidades da nossa comunidade. Em breve, faremos a entrega oficial desta importante obra, que representa um grande avanço no apoio e proteção às crianças e adolescentes do nosso município. Estamos comprometidos em continuar trabalhando para proporcionar melhores condições de trabalho aos nossos conselheiros”, disse o Prefeito Jailson Amorim

O coordenador do Conselho, Arrison Castelo , agradeceu pela melhoria feita pela Prefeitura no local. ” O conselho tutelar de Rodrigues Alves agradece ao prefeito Jailson Amorim pela reforma em nossa sede que logo será entregue. Vamos desempenhar da melhor forma nosso papel de zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres de nossas crianças e adolescentes”, afirmou.