Pssica’: Nova série da Netflix é baseada em livro de escritor paraense

Pssica’, o grande sucesso do escritor paraense Edyr Augusto, vai ganhar uma adaptação para a televisão em uma minissérie de quatro episódios na Netflix. Trazendo o mesmo título do livro, a produção vai apresentar uma história violenta e com temáticas pesadas, como o tráfico de mulheres, que se passa em várias regiões do Pará.

A obra audiovisual está sendo dirigida por Quico Meirelles, filho do renomado diretor Fernando Meirelles (Cidade de Deus). O jovem diretor conta que seu pai teve o primeiro contato com o livro em 2016 e já naquela época surgiu a ideia de adaptar a história para um filme. Esta missão, no entanto, acabou caindo no colo de Quico, que também se apaixonou pela história da obra literária.

A série irá acompanhar a história de três protagonistas, que são tomadas por uma pssica, uma espécie de maldição popularmente conhecida pelos paraenses. Ao entrar em suas vidas, a pssica vai entrecruzar suas histórias e conectá-las ao longo da narrativa.

Pssica ainda não tem data definida de estreia, mas a expectativa é que a minissérie seja lançada na Netflix em meados de 2025.