Prefeito de Cacoal é proibido de publicar em redes sociais

Em uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, o prefeito de Cacoal, Adaílton Fúria (PSD), foi proibido de fazer postagens/propaganda em suas redes sociais envolvendo transporte de pacientes da cidade.



Por meio de denúncia feita pelo número 148, o MPE aponta que “aponta que a propaganda extemporânea se verificou por postagens na forma de ‘stories’ na conta pessoal do representado no Instagram, vídeo com ‘nítida alusão ao nome e número de campanha’. Indica que a mensagem contida da postagem se trata de pedido subliminar de voto, pelo uso de ‘F55 – em uma clara alusão ao nome Fúria e ao número 55, que serão utilizados pelo pré-candidato’”.

Os detalhes dados pelo MPE no processo indicam: “O pré-candidato se vale da condição de chefia do executivo local para apresentar benefícios públicos à população, tais como: a chegada do ônibus que vai atender usuários do sistema público de saúde e que, ‘por obra do acaso’ recebeu o emplacamento com a letra ‘F’ (inicial de seu sobrenome Fúria) e com o mesmo número ‘55’ com que irá concorrer nas eleições”.

O órgão reforça que “a conduta não se limitou à postagem na rede social, o veículo foi levado a vários locais, dentro de fora do município (Festa Rural Show no Município de Ji-Paraná, ônibus estacionado na frente da igreja matriz católica de Cacoal durante a maior e tradicional festa, reunião com na praça municipal, etc..) com o único propósito de demonstrar o descompasso, o desequilíbrio de condições do representado com os demais possíveis candidatos”.