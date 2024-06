MPAC recomenda Estado e Município a reforçar segurança alimentar para vulneráveis

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, emitiu uma recomendação ao Estado do Acre e ao Município de Rio Branco para que atualizem e fortaleçam as políticas de segurança alimentar e nutricional, com foco preventivo nas pessoas em situação de vulnerabilidade.

O promotor Thalles Ferreira Costa destacou a urgência de assegurar o direito humano à alimentação adequada, priorizando grupos vulneráveis como moradores de rua, migrantes e indígenas.

Entre as medidas urgentes, está a revisão dos planos estadual e municipal de segurança alimentar e nutricional em até 15 dias, além do reforço dos conselhos e câmaras responsáveis pela área, seguindo as diretrizes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

O MPAC também orienta o Estado e o Município a implementarem estratégias para fornecimento de água potável durante a seca, criação de cozinhas solidárias ou restaurantes populares em pontos estratégicos, e promoção do acesso a alimentos, com ênfase na produção agrícola familiar local.

Fonte: Agência de Notícias do MPAC