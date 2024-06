Modelo exibe barriga de grávida do suposto terceiro filho de Neymar; veja foto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A modelo Amanda Kimberlly, que é apontada como a mãe do terceiro suposto filho de Neymar, fez uma aparição rara no último final de semana. A moça foi uma das convidadas do aniversário de um ano do Dom, filho dos influenciadores Lipe Ribeiro e Andressa Castorino. Na festinha infantil, ela exibiu a barriga em fase final de sua gestação.

Em janeiro deste ano, circulou a notícia que o jogador teria engravidado a modelo. De acordo com o portal Leo Dias na época, os familiares do menino Ney, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 8 meses, com a influenciadora Bruna Biancardi, confirmaram os rumores da nova paternidade.

Desde que saiu na mídia que terá mais um herdeiro, Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto. Ele não nega, mas também não assume a possível paternidade.

O atacante realizará o teste de DNA para comprovar a paternidade assim que o bebê nascer.

Veja abaixo a foto de Amanda Kimberlly: