Gabinete Móvel de Roberto Duarte continua atuando em Rio Branco

A equipe do parlamentar Roberto Duarte (Republicanos) é a única, dos deputados federais, que está nas ruas de Rio Branco todos os dias. A presença se dá através do projeto denominado “Gabinete Móvel”, que vai até as casas dos rio-branquenses para escutá-los e buscar soluções dentro das esferas de governo estadual, municipal e no âmbito federal.

Para Duarte, o trabalho é essencial para poder saber o que pode ser melhorado e reivindicado. “A equipe sai todos os dias para escutar o povo, esse é um trabalho que dei início ainda no meu mandato de estadual e continuei como deputado federal. Nós levamos informativos sobre o mandato e recolhemos as reivindicações da população para podermos exigi-las ao poder público”.

Desde o ano passado, mais de mil pessoas foram atendidas pelo serviço do gabinete móvel e mais de 200 bairros foram visitados pelas equipes. Muito além das visitas, a equipe do gabinete reivindica a resolução dos problemas dos moradores, que em sua grande maioria são relacionados à infraestrutura e atendimentos na área da saúde.

A assistente social, Maria Fernandes, destacou o trabalho que é realizado pelas equipes do deputado federal. “Eu acompanho nas redes sociais a movimentação do gabinete móvel, e posso afirmar que o trabalho é excelente. Hoje eles vieram até o Castelo Branco para poder entregar esse jornal e também para escutar o que nós, moradores, temos para reclamar do poder público. Eu só tenho que agradecer ao deputado federal Roberto Duarte, muito obrigada por se fazer presente”, comentou.

O Gabinete Móvel possui uma agenda previamente divulgada nas redes sociais do deputado.