Cantor acreano lança single ‘Enxote’, em parceria com Elba Ramalho

O duo Festim, formado pelo cantor e compositor acreano André Moreno e pelo carioca Dito Bruzugú, está se preparando para lançar o seu segundo single, “Enxote”, com a parceria de um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, Elba Ramalho. O lançamento será no próximo dia 21 de junho, quando o single chega a todas as plataformas de música

De acordo com a divulgação, “Enxote” incorpora diversas referências de ritmos nordestinos, como zabumba, triângulo, sanfona e o próprio xote. A proposta foi apresentada por Luã Yvys, filho de Elba e que assina a produção musical de todo o projeto. A faixa recebeu ainda outros elementos, como bateria e baixo, mas mantendo a essência de um xote tradicional. A composição é de André com o Coletivo Mergulho, formado por Pedro Fi e Aline Arôxa.

Segundo revela André Moreno, “Enxote” é uma música que traz uma ótica mais feminina, com muita sensibilidade, e partiu de uma brincadeira com o duplo sentido da palavra “enxote”.

Outra informação é que a participação de Elba Ramalho na canção foi uma surpresa promovida por Luã. “Como todo o EP foi gravado no estúdio localizado na casa de Elba, durante as gravações, por vezes, ela visitava o local para acompanhar o progresso das músicas. Foi durante essas visitas que surgiu uma afinidade entre a faixa e o seu estilo musical”.

“Começamos a gravar o disco em outubro. Se alguém comentasse meses antes que gravaríamos uma música com a Elba Ramalho, jamais iríamos acreditar. Terminamos criando uma faixa poderosa e com potencial de encantar públicos diversos”, lembra Dito.

Produzindo um som repleto de brasilidades, o Festim chega ao mercado fonográfico com a promessa de encantar o público com a união da sonoridade do Norte e do Sudeste do país, já que André é do Rio de Janeiro e Dito é do Acre. Rumando em direção ao Nordeste, “Enxote” é uma canção especial dedicada aos artistas da região que sempre encantaram os dois, como a própria Elba, Zé Ramalho, entre outros.

Sobre o Festim

Formado em 2019, o duo Festim reúne André Moreno, violonista e compositor desde a adolescência; e Dito Bruzugú, cantor, músico, compositor, produtor cultural e jornalista. A capital carioca uniu essas duas identidades múltiplas que trazem letras sobre amores, conquistas, saudade, distância e sentimentos.

O duo lançará em 2024 o seu primeiro EP autoral de sete faixas, com produção musical de Luã Yvys, e com as luxuosas participações de Ney Matogrosso e Elba Ramalho. O Festim já se apresentou em casas cariocas como Casa Rio, Pub Panqss e a Audio Rebel, no Teatro Maria Dudé, em São Paulo, entre outros.

Ficha Técnica:

Composição: André Moreno, Aline Arôxa e Pedro Fi

Vozes: André Moreno, Dito Bruzugú e Elba Ramalho

Violão: André Moreno

Produção musical: Luã Yvys

Bateria e percussões: Gabriel Barreto

Baixo: PH Rocha

Guitarra: Marco Vasconcellos

Acordeon: Ceiça Moreno e Rafael Meninão

Técnica de áudio: Davi Lisboa, Pedro Faucom

Engenharia de som: Davi Lisboa

Engenharia de som e Mixagem: Pedro Faucom

Masterização: Nando Costa

Produção executiva: Hildo de Assis – Hassis Produções

Capa: Paulo Martins

Visagismo e Fotografia: Fernando Ocazione

Assistente de produção: Ana Paula Gomes

Assistente de produção: Elquires Sousa

Stylist: Amanda Mesquita

Distribuição: Sonora Digital

Assessoria de imprensa: Mario Camelo (Prisma Colab)

Mídias: Natália Régia

