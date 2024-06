Acompanhado por Bittar, Jéssica Sales faz caminhada pelo Centro de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A pré-candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB), iniciou a semana fazendo uma série de visitas aos comerciantes em um dos mercados comerciais mais antigo da cidade, Joãozinho Melo.

Acompanhada pelo Senador da República Márcio Bittar (PL), Jéssica recebeu o carinho do público, ouviu sugestões e fortaleceu seu compromisso com a população cruzeirense como pré-candidata a prefeita.

Entre abraços, muitas selfies, e muito bate-papo, a ex-deputada federal Jéssica Sales e Márcio Bittar, declarado apoiador da pré-candidatura de Jéssica, passaram a manhã entre os comerciantes do Mercado e lojas adjacentes em Cruzeiro do Sul.

O contato direto com as pessoas é a forma mais segura que a pré-candidata tem utilizado para ouvir sugestões para montar o plano de governo e com isso aproveitar para desconstruir falsos discursos propagados pelos cantos da cidade, considerados sem fundamento pela ex-deputada federal.

“Esse contato com as pessoas, olhar nos olhos e passar a minha verdade é muito importante. Tão dizendo por aí que não tenho saúde pra encarar uma campanha, que se eu for eleita não ficarei na cidade ou que a prefeitura ficaria mas mãos de um familiar meu, tudo conversa sem fundamento e sem verdade alguma. Não sou de abandonar missão que recebo pra cumprir. O que tem base de verdade mesmo é esse carinho todoque tenho recebido do público”, disse.