Vídeo mostra confissão de homem que matou irmão com foice no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mariano Silva Gadelha, de 27 anos, preso nesta quinta-feira (13) pela Polícia Civil sob a acusação de ter matado o seu irmão, o professor rural Rosinildo da Silva Amaral, de 25, com um golpe de foice, no dia anterior, quarta-feira (12), confessou ao delegado de polícia Erick Maciel, em sede policial, que cometeu o crime por uma disputa de terras. O vídeo obtido pelo O Alto Acre mostra o momento da confissão.

No vídeo, Mariano Gadelha diz que cometeu o crime depois que Rosinildo da Silva o jogou ao chão em meio a uma discussão, mas conta que se arrependeu do assassinato. “Fui lá roçar, os meninos estavam lá. Ele voou no meu pescoço, jogou no chão, o Rosinildo, aí eu coisei, a foice tava perto, eu peguei e rodei. Fazia tempo que ele tava brigando comigo por causa desse negócio de terra. Esse foi o motivo. Tô muito arrependido”, falou.

Anúncios

O delegado titular de Brasiléia, Erick Maciel, disse que a polícia civil conseguiu efetuar a prisão no momento em que Mariano esperava um mototáxi, que segundo o acusado, seria para se apresentar na delegacia. “Estamos dando essa resposta à população com autoria determinada. Vamos representar para que seja convertida a prisão em flagrante por convertida. A esposa dele compareceu, confirmou um perfil de uma pessoa não agressiva, sem qualquer estabilidade dentro de casa, e disse que ele tinha somente essa questão com o irmão sobre limite territorial, que culminou com essa contenda fatal”, disse Maciel.

Veja o vídeo da prisão e confissão de Mariano Silva Gadelha: