Vendas no varejo do Acre crescem 1,8% e acumula alta de 9,1% em 12 meses

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em abril de 2024, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 1,8% no Acre, sexto melhor desempenho entre os Estados no período após queda em março (-0,9%). Já o resultado de 12 meses, entre abril de 2023 e abril de 2024, é melhor ainda com crescimento de 9,1%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (13) pelo IBGE.

No País, o desempenho de abril é positivo, com elevação de 0,9%, na comparação com março, na série com ajuste sazonal, chegando ao quarto mês seguido de variações positivas. No mês passado, a variação havia sido de 0,3%. A média móvel trimestral variou 0,7% no trimestre encerrado em abril.

Anúncios

Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista subiu 2,2% em relação a abril de 2023, 11ª taxa consecutiva no campo positivo. O acumulado no ano chegou a 4,9% enquanto o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,7%.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas caiu 1,0% na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral variou -0,1%. Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado cresceu 4,9%, acumulando no ano alta de 4,7% ante o mesmo período de 2023 e de 3,3% em 12 meses.

Em abril, o comércio varejista brasileiro cresceu 0,9% na comparação com o mês anterior, após a variação positiva registrada em março (0,3%). O setor registrou taxas positivas em todos os meses deste ano e, com esse resultado, o maior nível da série histórica, que se encontrava em março de 2024, foi deslocado para abril. Assim, o varejo cresceu 4,0% no segundo bimestre, o 10º consecutivo com resultados positivos, na comparação com o mesmo bimestre do ano anterior. Analisando regionalmente – no recorte mensal comparando com o resultado de um ano, o Acre também avançou -”no primeiro bimestre deste ano, o crescimento havia sido de 6,0%. Predomínio das taxas positivas: 25 das 27 UF’s , com destaque para Amapá (21,7%), Tocantins (12,2%) e Acre (9,3%)”, confirma o IBGE.