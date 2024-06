Rio Branco anuncia técnico Marcelo Brás para sequência da Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após uma vitória decisiva, o Rio Branco-AC anuncia a saída do técnico Wemerson Araújo, conhecido como Rambinho, apesar do recente triunfo contra o Manaus. A mudança de comando ocorre visando a continuidade do Campeonato Brasileiro Série D.

O presidente do clube, Valdemar Neto, confirmou nesta quinta-feira (13) ao portal GE-AC a contratação de Marcelo Brás como novo técnico. Brás, que dirigiu o Galvez no Campeonato Acreano 2024 e é ex-jogador renomado da equipe, assume a posição com a missão de avançar na competição.

Anúncios

Atualmente na sexta colocação do grupo A1 da Série D com 11 pontos, o Rio Branco-AC se prepara para o próximo confronto contra o Porto Velho-RO. O jogo está marcado para sábado (16), às 17h (horário de Brasília), no estádio Aluízão, localizado na capital de Rondônia.