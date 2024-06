Neymar vai renovar CNH em shopping e causa alvoroço; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neymar causou alvoroço em shopping de São Vicente, cidade de São Paulo. Na manhã desta sexta-feira (14), o atacante do Al Hilal publicou vídeos nas redes sociais ao lado de amigos e abordado por muitos fãs. Segundo o próprio atleta, ele foi renovar a carteira de motorista

O atacante brincou com os colegas e contou aos seguidores que, após a ida ao jogo do Flamengo na quarta (13), os outros ainda saíram, enquanto Neymar voltou para descansar.

“Fazia muito tempo que eu não ia ao shopping. Estou no shopping de São Vicente, meus amigos saíram e vieram me acompanhar de manhã. Olha o estado dos caras. Lembrando, ontem saímos, fomos ao jogo do Flamengo, passamos na Anitta, daí eu fui descansar, eu tinha compromisso cedo. Eles seguiram, Só que eu obriguei todos a virem comigo”, contou o atacante, em clima de brincadeira.

Veja o vídeo:

Na quarta, o jogador esteve no Maracanã para assistir à vitória por 2 a 1 contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Ele citou também a participação no “Arraiá da Anitta”, evento junino realizado pela cantora na última quarta que reuniu celebridades e amigos da artista.

Neymar ainda mandou um recado para o filho de uma das funcionárias que o atendeu: “Fala, Henry, estou aqui para mandar um abraço, estou com a sua mãe, ela estava tremendo”.

“Infelizmente não dá para atender todo mundo. Obrigada pelo carinho”, disse o jogador, cercado de seguranças e seguido por fãs enquanto deixava o shopping.

O clima de descontração entre os amigos continuou, e foram embora de helicóptero. O atleta ainda escreveu: “Melhor manhã da minha vida”.

Neymar sofreu uma lesão no duelo entre Brasil e Uruguai, no final de outubro, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Desde então, está fora dos gramados e não vai disputar a Copa América. A tendência é que ele volte a jogar entre setembro e outubro, como declarou recentemente Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal.