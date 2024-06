Humaitá sofre oitava derrota seguida e se mantém na lanterna do grupo na Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em duelo válido pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Princesa do Solimões venceu o Humaitá–AC por 3 a 1 na noite de quinta-feira (13), no Estádio Gilbertão, em Manacapuru. Com a vitória, o time amazonense engatou a terceira vitória seguida e se firmou no G4 do grupo A1 da competição nacional. Jonas, duas vezes, e Romário marcaram para a equipe amazonense, enquanto Dilan Ortiz descontou para os acreanos.

O Humaitá segue na lanterna e chegou à oitava derrota em oito jogos. Na 11ª rodada, a equipe acreana enfrenta o Manauara, no domingo (16), às 20h15, no Florestão. Já a equipe amazonense joga contra o Trem-AP, na segunda-feira (17), às 20h15, no Zerão.

Com a quarta vitória na Série D, o Princesa do Solimões chegou aos 14 pontos e continua em 3º lugar do grupo A1. Na próxima rodada, o Tubarão do Norte visita o Trem-AP, na segunda-feira (17), às 19h15, no Estádio Zerão, em Macapá (AP).