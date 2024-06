Governo divulga resultado final do processo de seleção para alfabetizadores voluntários

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio da Divisão de Educação de Jovens e Adultos (Dieja), divulgou o resultado final do processo seletivo para preenchimento de vagas de alfabetizadores voluntários no Programa Alfabetiza Acre, do EJA, que é vinculado ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA). A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 14.

Os alfabetizadores voluntários atuarão por um período de seis meses. Para concorrer a uma das 116 vagas disponíveis nos 22 municípios acreanos, o candidato deve ter, pelo menos, 18 anos, certificado de ensino médio, estar quite com as obrigações eleitorais e militares (se homem) e ter certidão negativa de antecedentes criminais.

Segundo a publicação, os alfabetizadores devem apresentar os documentos descritos abaixo na Divisão de Educação de Jovens e Adultos ou nos Núcleos de Representação da SEE nos dias 13 e 14 de junho.

Os documentos são: Ficha de cadastro da turma, conforme Anexo III; Carteira de Identidade (frente e verso); CPF; comprovante de residência; comprovante de escolaridade mínima; documentos comprobatórios da Formação Acadêmica e Experiências Profissionais do candidato para Análise Curricular; Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Polícia Civil); Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual; Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal; Declaração de disponibilidade e interesse em desempenhar 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas de atividades voluntárias para a atividade de alfabetizador voluntário; documento comprobatório de regularidade da situação perante o serviço militar (se candidato do sexo masculino); Laudo Médico, para o candidato que se declarar pessoa com deficiência; dados bancários e Cadastro Credor atualizado.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Divisão de Educação de Jovens e Adultos pelo e-mail peja@see.ac.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os horários mencionados obedecerão ao horário local da cidade de Rio Branco/AC.

A lista está na página 25 do Diário Oficial