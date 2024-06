Gladson publica decreto que concede honraria a João Donato; Filho vem ao Acre receber

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli (PP) publicou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira um decreto que concede ao músico João Donato a insígnia de Grau Comendador: In Memoriam, da Ordem da Estrela do Acre.

João Donato, acreano de Rio Branco, cantor e poeta, é um dos fundadores da Bossa Nova, ícone da Música Popular Brasileira e um dos músicos mais conhecidos no mundo. Ele morreu no dia 17 de julho de 2023, em decorrência de uma série de problemas de saúde, como uma infecção nos pulmões.

A Ordem da Estrela do Acre é concedida a personalidades que, por sua atuação destacada, são dignas do respeito do povo acreano e que contribuíram para o desenvolvimento do Estado ou protagonizaram atuações decisivas em prol da população.

Donatinho, filho de João Donato, confirmou nas redes sociais que estará no Acre neste sábado, a convite do governo, para receber a insígnia concedida em memória do pai. Em seguida, ele fará uma apresentação na Casa do Rio.