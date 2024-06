Festival de Parintins: Desistência da Globo gera prejuízo local e descontentamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Sem chegar a um acordo com a emissora A Crítica, detentora dos direitos de transmissão do Festival de Parintins, a Globo revelou na quinta (13) que não exibirá o evento nortista em suas telas em 2024. A desistência, no entanto, gerou descontentamento aos cidadãos do município, que esperavam movimentar milhões de reais a mais com a exibição nacional da festa do folclore.

Após o anúncio, a mídia local reportou a revolta dos parintinenses, que terão um baita prejuízo na ilha tupinambarana. A confusão entre as emissoras deixará um legado de danos causados pela falta de exposição do evento para além do Amazonas.

De acordo com o portal Mário Adolfo, a expectativa era que Parintins recebesse mais de 200 mil pessoas –número que o festival nunca conseguiu atingir antes. O comércio e hospedagem locais também perdem com a desistência da Globo: só para abrigar a equipe de transmissão, esperava-se um investimento de pelo menos R$ 1 milhão.

A Endemol, responsável pela transmissão do evento para os canais da Globo, já tinha alugado casas, barcos e até comprado passagens para os funcionários que trabalhariam na exibição.

Já segundo o portal Marcos Santos, a chegada da Globo à transmissão movimentou dinheiro até para os próprios bois. O Garantido e o Caprichoso conseguiram R$ 5 milhões a mais do Governo Federal, e cada um receberia R$ 24 milhões no total. Em 2023, o valor foi de R$ 12 milhões.

Da Globo, eles teriam mais R$ 1,5 milhão –agora, porém, só receberão R$ 600 mil da TV A Crítica. A equipe estimada seria de 180 pessoas da emissora carioca, com um investimento estimado de R$ 12 milhões. No entanto, o festival seguirá local, por enquanto, sem acordo entre as TVs.

“A Globo continua interessada em exibir nas suas mais diversas plataformas, para todo o Brasil e para o mundo, a festa do folclore dos povos da floresta e manterá a sua cobertura do jornalismo local e nacional do evento”, declarou a emissora em nota.

“A riqueza cultural da região esteve sempre presente na programação da Globo, seja através da cobertura local, na beleza de suas histórias e cenários representados na dramaturgia ou pelos artistas e personalidades presentes em programas, musicais e realities”, continuou.

Já a TV A Crítica afirmou que “mesmo com todos os esforços, não houve acordo momentâneo com a Globo por conta dos objetivos futuros de cada uma das partes”.