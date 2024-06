Ex-BBB Matteus é acusado de fraudar cota racial para ingressar em universidade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Matteus Amaral, que conquistou o terceiro lugar do “BBB24“, está sendo acusado nas redes sociais de fraudar cota racial para ingressar na Universidade Federal do Pampa, no Alegrete, onde cursou Engenharia Agrícola até o 5º semestre, quando trancou a matrícula. A repercussão veio à tona após a divulgação de um documento de 2014, disponível no site do Instituto Federal Farroupilha.

O dado, que é publico, aponta uma matrícula em Engenharia Agrícola no mesmo nome do ex-BBB, Matteus Amaral Vargas, no mesmo campus e no mesmo ano utilizando cota racial. Conforme o documento, o aluno se declara “preto”.

Apesar das coincidências, não é possível confirmar que a matrícula em questão seja do ex-BBB.

O mesmo aconteceu com a mãe dele, Luciane da Silveira Amaral, que aparece na lista de alunos do curso tecnólogo de Agroindústria, também com cota racial.

No Instagram, Matteus publicou um vídeo em que vaza sua mãe dizendo: “Já ouvi dizer que isso aí não dá nada, se eu me declarei negra, sou negra”. Logo, ele apagou a publicação, mas já havia sido resgatada por internautas.

Até o momento desta publicação, Matteus e Luciane não se manifestaram sobre o assunto.